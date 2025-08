O que esperar do show do TWICE no Lollapalooza 2023?

No próximo sábado, o grupo de K-pop TWICE, formado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, se apresentará no palco Bud Light do Lollapalooza Chicago 2025. O show será uma oportunidade para os fãs da banda conhecerem canções do seu mais recente álbum, intitulado “This Is For”, que foi lançado em 11 de julho deste ano.

Para os fãs que planejam ver a apresentação, confira as informações importantes que preparamos:

Setlist do TWICE

O show faz parte da turnê “This Is For – World Tour” e, segundo as apresentações mais recentes, como as realizadas no Kyocera Dome em Osaka, Japão, haverá algumas mudanças no repertório. Um dos destaques é a substituição da música “The Feels” pela faixa “Enemy”. Durante o bis, o grupo costuma apresentar três músicas: “Dat Aah Dat Ooh”, “Battitude” e “Like 1”.

Horário da Apresentação

A apresentação do TWICE está programada para durar aproximadamente uma hora e meia. No horário de Brasília, o show começará às 22h30, correspondendo às 20h30 em Chicago.

Como Acompanhar

Com toda a expectativa em torno do evento, a apresentação do TWICE promete ser um dos momentos mais esperados do festival, reunindo os fãs para uma noite de muita música e diversão.