Trem passa por prédio de 19 andares e atrai turistas curiosos

O monotrilho que atravessa um edifício de 19 andares em Chongqing, na China, tem chamado a atenção de turistas e curiosos de diversas partes do mundo. Esse sistema de transporte público, em operação há quase duas décadas, se tornou um verdadeiro símbolo de engenharia moderna e uma referência a ser seguida em grandes cidades.

A estação Liziba, que se integra ao prédio, virou uma atração turística imperdível, especialmente para quem deseja conferir de perto uma das cenas mais impressionantes do transporte urbano global.

Monotrilho atravessa prédio e vira fenômeno nas redes sociais

Imagens do trem passando por dentro do edifício viralizaram nas redes sociais como Instagram e X (antigo Twitter), surpreendendo a todos. A cena é tão inusitada que muitas pessoas inicialmente achavam que se tratava de um efeito especial ou montagem digital. Porém, é tudo real!

Desde que começou a operar em 2006, o monotrilho tem cortado a paisagem urbana de Chongqing, uma cidade famosa pelo seu relevo acidentado marcado por montanhas e vales profundos.

Construção da estação Liziba dentro do edifício

A ideia de integrar um edifício residencial a uma estação de monotrilho foi desenvolvida nos anos 90, diante dos desafios do terreno. Inicialmente, uma construtora planejou erguer um condomínio, mas, com a análise da área, ficou claro que um sistema de transporte seria mais viável devido ao declive acentuado do terreno.

Dessa maneira, a construtora e o Chongqing Rail Transit Group começaram a trabalhar em uma solução. O engenheiro Ye Tianyi, que esteve à frente do projeto, explica que o objetivo era criar um espaço que atendesse tanto as necessidades habitacionais quanto as de transporte da cidade.

O resultado foi um prédio de 19 andares, com a estação Liziba posicionada do sexto ao oitavo andar, fazendo com que o monotrilho atravessasse diretamente o edifício.

Engenharia inovadora para integrar transporte e edifício

Para garantir que o trem pudesse passar pelo interior do prédio sem causar incômodos, a equipe de engenharia desenvolveu soluções que minimizaram ruídos e vibrações. Foram instaladas paredes com isolamento acústico, amortecedores e ajustes no design dos trilhos. Dessa forma, o conforto dos moradores foi preservado.

A integração da estação e do prédio foi planejada para garantir a segurança e o fluxo eficiente de passageiros, com entradas separadas para os moradores e usuários do transporte.

O projeto levou cerca de dois anos para ser concluído, com a inauguração da operação comercial em 2006. Desde então, a estação Liziba se tornou um exemplo de engenharia avançada, atraindo estudantes e turistas de vários lugares.

Crescimento turístico e plataforma exclusiva para visitantes

O burburinho em torno da estação Liziba começou a crescer em 2012, quando as imagens do monotrilho atravessando o edifício começaram a ser compartilhadas globalmente. Dados do Departamento de Turismo de Chongqing mostram que o número de visitantes aumentou ao longo dos anos, beneficiando a economia local e gerando novas oportunidades de negócios.

Em 2018, foi instalada uma plataforma de observação em frente ao prédio, permitindo que os turistas registrem o momento em que o trem passa, transformando-se em um verdadeiro cartão-postal.

Atualmente, a estação conta com máquinas automáticas para venda de alimentos, banheiros, bilheteiras informatizadas e duas plataformas para embarque e desembarque, tudo para proporcionar uma experiência única aos visitantes.

Contexto urbano de Chongqing e inovação em mobilidade

Chongqing é uma das maiores cidades da China, com mais de 32 milhões de habitantes na região metropolitana. O crescimento rápido e o complicado relevo local impulsionaram a adoção de soluções inovadoras em mobilidade urbana, como esse monotrilho que passa por dentro dos edifícios.

A linha 2 do Chongqing Rail Transit não só margeia o rio Jialing como também conecta zonas residenciais, comerciais e turísticas, mostrando que a integração urbana é possível mesmo em condições desafiadoras.

Casos semelhantes ao de Chongqing são difíceis de encontrar pelo mundo, já que a maioria das metrópoles enfrenta obstáculos para integrar sistemas de transporte a áreas já ocupadas. O sucesso da estação Liziba estabeleceu a cidade como um exemplo de projetos que combinam integração urbana com soluções adaptadas à sua realidade.

Curiosidades e impacto cultural da estação Liziba

Reconhecido por sua arquitetura singular, a estação Liziba apareceu em diversas produções e reportagens, consolidando sua fama de ícone cultural. O compartilhamento de vídeos e fotos nas redes sociais só reforçou seu status.

Especialistas afirmam que soluções como a encontrada em Chongqing mostram o potencial de inovação em cidades com limitações geográficas. Ao unir mobilidade eficiente e uso inteligente do espaço urbano, a estação Liziba se destaca como um exemplo de sustentabilidade, tornando-se uma referência a ser seguida por outras cidades ao redor do mundo.