Confira os 8 carros mais seguros do Brasil

Os testes de colisão são uma parte essencial para garantir a segurança dos carros que circulam por aí. Eles avaliam a resistência estrutural e a proteção em diferentes situações de impacto, ajudando os consumidores a fazer escolhas mais informadas. E, claro, é sempre bom saber como seu carro se sai em termos de segurança, não é mesmo?

Recentemente, alguns carros se destacaram, embora tenham apresentado pequenas falhas. Por exemplo, um modelo teve algumas dificuldades em proteger o pescoço do motorista em impactos traseiros, mas nada que preocupa muito. Outro carro, apesar de ter um desempenho elevado, mostrou fragilidade no tórax e pescoço em colisões laterais. Isso é algo a se considerar, principalmente se você leva crianças a bordo.

E falando em pequenos passageiros, mesmo os carros com boas notas não estão livres de ressalvas quando se trata de proteção infantil. Alguns modelos mostraram pontos fracos nas pernas, especialmente durante impactos frontais e laterais. É sempre bom estar atento a esses detalhes.

Desempenhos Exemplares

O Latin NCAP é uma referência quando o assunto é a segurança dos veículos mais vendidos aqui no Brasil. Os testes atribuem notas que vão de zero a cinco estrelas, avaliando a proteção de motoristas, passageiros e até pedestres. Recentemente, eles unificaram a nota para adultos e crianças, o que deixa o resultado mais completo e fácil de entender.

Um bom exemplo é a Mitsubishi L200 Triton, que apresenta excelente proteção para quase todos os ocupantes. A única ressalva fica para o pescoço e os impactos traseiros, onde há uma leve desaceleração torácica. No caso do Volkswagen T-Cross, ele oferece boa proteção frontal, mas tem pontos vulneráveis no tórax do motorista.

Se você está de olho no Chevrolet Tracker, saiba que ele garante proteção nas pernas e no tórax. Além disso, destaca-se na segurança do pescoço e no efeito rebote em carros que batem por trás. O Volkswagen Novo Virtus e o Nivus tiveram resultados parecidos, mostrando proteção para adultos e crianças, mas ainda existe preocupação com os impactos laterais.

Outro carro que merece ser mencionado é o Volkswagen Taos, que é geral é seguro, mas apresenta proteção inferior para o tórax em colisões frontais. Por outro lado, oferece uma segurança exemplar para crianças. Já o Chevrolet Onix e Onix Plus estão com cinco estrelas, embora a proteção contra impactos em postes, principalmente nas pernas dos ocupantes da frente, tenha sido classificada como fraca.

Por fim, o Toyota Corolla ficou com uma nota um pouco mais baixa, quatro estrelas, mas ainda assim apresenta proteção adequada para todos, principalmente em colisões laterais. Apesar das limitações, esses carros refletem avanços nas tecnologias de segurança e atendem às exigências do mercado. É sempre bom ficar por dentro dessas informações, afinal, segurança é prioridade.