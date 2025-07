Ação da American Eagle sobe após campanha com Sydney Sweeney

A atriz Sydney Sweeney está ganhando destaque ao colaborar com a marca American Eagle Outfitters, que anunciou recentemente que ela será a estrela de sua campanha de outono. A revelação, feita na quarta-feira, causou um impacto significativo no mercado, fazendo com que as ações da empresa subissem mais de 5% durante as negociações do dia seguinte.

O crescimento das ações se insere no contexto atual de um fenômeno chamado “meme stocks”. Esses são papéis que se tornam populares entre investidores individuais, especialmente em redes sociais como o Reddit. A American Eagle, que já possui um alto volume de ações vendidas a descoberto, é considerada uma candidata ideal para esse tipo de movimentação. Isso acontece porque investidores que apostam contra a empresa podem ser forçados a comprar ações para cobrir suas posições, gerando ainda mais demanda e, consequentemente, elevando os preços.

Além da American Eagle, outras empresas, como GoPro e Krispy Kreme, também viram um aumento em suas ações após serem mencionadas em conversas no Reddit. A atenção dos investidores pode ser uma resposta a flutuações de preços e ao interesse crescente por essas marcas.

Dados recentes mostram que mais de 13% das ações da American Eagle disponíveis para negociação estão vendidas a descoberto. O interesse pelos papéis cresceu nas redes sociais a partir da noite de quarta-feira, intensificando a movimentação das ações. A campanha de Sweeney com a marca contará com ênfase em jeans, numa época em que o estilo western tem ganhado popularidade.

Jennifer Foyle, presidente e diretora criativa da American Eagle, comentou sobre a colaboração, ressaltando que a presença de Sweeney adiciona um charme especial à marca, ao mesmo tempo em que promove um estilo que combina conforto e atitude.

O desempenho das ações da American Eagle, que registraram uma queda de aproximadamente 35% no ano até a última quarta-feira, ganhou um respiro com esse novo desenvolvimento. A colaboração com Sweeney promete potencializar ainda mais o apelo da marca no mercado.

É importante lembrar que, enquanto muitos investidores se interessam por ações baseadas em tendências e discussões populares, esses movimentos também trazem riscos significativos. A volatilidade das “meme stocks” pode resultar em oscilações bruscas de preços, que não refletem necessariamente o valor real das empresas.