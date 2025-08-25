Trecho profundo do Rio São Francisco tem 170 metros de profundidade

Quem não sonha em conhecer o deslumbrante Cânion do Xingó? Este lugar atrai milhares de visitantes todos os anos, que ficam maravilhados com os impressionantes paredões rochosos que abraçam o majestoso rio São Francisco. E você sabia que esse destino guarda algumas curiosidades que podem surpreender até os mais experientes viajantes? Vamos explorar juntos cinco segredos que com certeza vão aumentar a sua vontade de desbravar esse lugar incrível.

Onde fica o Cânion do Xingó

Localizado entre Alagoas, Sergipe e Bahia, o Cânion do Xingó é um verdadeiro cartão-postal natural, repleto de imponentes paredes areníticas às margens do rio São Francisco. Para chegar lá, você pode partir de cidades como Piranhas, Olho D’Água do Casado, Delmiro Gouveia ou Canindé de São Francisco. Cada uma delas conta com boas opções de hospedagem, perfeitas para você recuperar as energias antes de começar a exploração.

Uma criação humana inesperada

O que pode te surpreender é que, apesar de sua aparência antiga, o Cânion do Xingó é uma criação relativamente recente. Ele surgiu em 1994, após a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó. A barragem fez com que o rio se expandisse, inundando uma antiga fenda entre montanhas. Assim, essa maravilha natural que hoje conhecemos nasceu de uma transformação humana.

Um dos maiores do mundo

Falando em dimensões, você sabia que o Cânion do Xingó é um dos maiores do planeta? Com 170 metros de profundidade e uma extensão de 65 quilômetros, sua largura varia entre 50 e 300 metros. Esses números impressionantes fazem dele um dos poucos cânions navegáveis do mundo. Durante a visita, você pode aproveitar um passeio em catamarãs ou lanchas, onde a diversão é garantida com música, churrasco e bebidas ao longo do trajeto.

Sítio arqueológico escondido

Outro segredo interessante é a presença de vestígios arqueológicos na região. Além de formações como a Pedra da Águia e a Pedra do Japonês, o Cânion do Xingó esconde pinturas rupestres e utensílios que datam de cerca de oito mil anos. Esses achados revelam que a área foi habitada por povos antigos, trazendo um valor histórico e cultural fascinante, além da beleza natural do lugar.

Muito além dos catamarãs

O passeio de catamarã é apenas uma das muitas atrações disponíveis. Ao final do percurso, os turistas têm a chance de se refrescar em piscinas naturais do rio. Há também a opção de contratar um passeio de barquinho até o Paraíso do Talhado, um corredor estreito de rochas com águas esverdeadas, estátuas de São Francisco e reflexos deslumbrantes. Por isso, é bom levar um dinheirinho extra para aproveitar todas as experiências que o local oferece.

E se você é fã de aventura, o Cânion do Xingó não decepciona. Aqui, dá para se jogar em esportes como escalada, rapel, trekking e até tirolesa. Essas atividades proporcionam um contato intenso com os paredões rochosos, garantindo momentos inesquecíveis em um dos destinos mais impressionantes do Brasil.