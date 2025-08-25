Notícias

Mudança histórica: quando entra em vigor?

Causando uma boa dose de interesse, a possibilidade de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem precisar passar por uma autoescola tem sido bastante debatida. Essa mudança pode ser um alívio para quem quer se habilitar, mas esbarra nos altos custos da formação tradicional, que muitas vezes impede as pessoas de conquistarem seu documento. Para quem precisa da CNH, seja para ampliar oportunidades de emprego ou por outras razões, essa é uma ótima notícia.

A expectativa é que essa nova regra entre em vigor ainda este ano, trazendo benefícios reais para muitos brasileiros.

Como isso pode impactar

Atualmente, a proposta está sendo avaliada na Casa Civil e traz algumas mudanças interessantes. Com a nova regra, não será mais necessário cumprir as 45 horas de aulas teóricas e as 20 horas de aulas práticas exigidas. O foco é aumentar a flexibilidade e a inclusão de quem deseja tirar a CNH.

Os alunos poderão optar por aulas teóricas tanto em formato remoto (EAD) quanto presenciais, nas próprias autoescolas. Porém, essas escolas precisam estar cadastradas corretamente. Já no formato online, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) prometeu disponibilizar todo o conteúdo necessário.

Quando se trata das aulas práticas, será necessário que o aluno escolha um instrutor credenciado pelo Detran. Se preferir, ainda existe a opção de continuar com uma autoescola. Vale lembrar que, mesmo com essas mudanças, alguns processos ainda são indispensáveis, como os exames psicotécnico e médico.

Outra novidade é que já é possível solicitar a CNH através da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo site da Senatran. Atualmente, o custo para tirar a habilitação pode variar bastante, chegando até a R$ 5.000, dependendo da região do Brasil.

Com a nova regra, espera-se que os custos fiquem até 80% mais baixos, facilitando o acesso a muitos. Então, fica a torcida para que tudo isso aconteça rapidamente, sem precisar passar pelo Congresso, tornando a experiência mais simples e ágil para todos.

