Mercedes revela transformação após sair de Quilos Mortais com 313 kg

Mercedes Cephas era uma mãe de dois que começou a enfrentar problemas com o peso após sofrer traumas na infância envolvendo abuso • Youtube/TLC

Mercedes Cephas: A Luta de uma Mãe pela Saúde e Qualidade de Vida

Mercedes Cephas, uma mãe de dois filhos, enfrentou grandes desafios relacionados ao peso ao longo da sua vida. Ela começou a ganhar peso após vivenciar traumas na infância, incluindo abusos. Aos 37 anos, sua situação se agravou, e ela atingiu a marca de 350 quilos. Em busca de uma solução, Mercedes decidiu participar do reality show "Quilos Mortais", na esperança de emagrecer e recuperar sua saúde.

Com dificuldades diárias, ela confiava na ajuda da filha mais velha para realizar tarefas em casa e contava com uma cuidadora para cuidar de sua higiene pessoal. Mercedes era acometida por linfedema severo, o que a mantinha acamada e limitava sua mobilidade. Para buscar uma solução, ela se consultou com o Dr. Now, um especialista em emagrecimento que a ajudaria a se preparar para uma cirurgia bariátrica.

Durante o tratamento com o médico, Mercedes conseguiu perder 36 quilos, mas essa redução ainda não foi suficiente para que ela pudesse realizar a cirurgia. O episódio em que participou não trouxe a evolução esperada em sua jornada de emagrecimento.

Após sua experiência no reality show, Mercedes iniciou uma campanha online para arrecadar fundos, com o intuito de financiar sua cirurgia bariátrica de maneira independente. Em sua descrição, ela revelou que começou a ganhar mais peso durante as gestações e enfrentou complicações, como infecções após suas duas cesarianas, que resultaram em feridas extensas. O tratamento dessas feridas, que exigiu o uso de um aparelho de vácuo, dificultou ainda mais sua locomoção.

Em sua mensagem, Mercedes expressou seu desejo de ser uma mãe ativa e presente na vida dos filhos. Ela lamentou não poder levá-los ao parque, participar de reuniões escolares e encontros familiares. "Estou pronta para retomar a minha vida e voltar a viver. Meu filho quer ir à praia, e eu quero ser a pessoa que vai levá-lo. É por isso que estou dando esses passos para melhorar minha vida, por mim e pelos meus filhos", enfatizou.

Infelizmente, a arrecadação não alcançou o objetivo desejado de US$ 10 mil, aproximadamente R$ 55,7 mil. Mercedes conseguiu reunir apenas US$ 175, o equivalente a cerca de R$ 975, um valor muito abaixo do necessário.

Depois de sua participação no programa e da tentativa de levantar fundos, Mercedes se afastou da atenção pública e suas aparições em redes sociais diminuíram consideravelmente. Atualmente, seu perfil no Instagram é privado, e suas publicações no Facebook são raras, o que dificulta saber se ela conseguiu dar continuidade à sua jornada de emagrecimento após deixar o reality show.