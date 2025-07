Toyota Yaris Cross tem lançamento confirmado no Brasil; vale a pena?

Toyota Yaris Cross: O Novo SUV Híbrido que Chegará ao Brasil em 2025

A Toyota anunciou que o Yaris Cross será o destaque da marca japonesa no mercado brasileiro, com lançamento previsto para o último trimestre de 2025. Este novo SUV compacto visa se tornar o carro híbrido mais acessível do país, um atrativo significativo frente a outros modelos do segmento.

O Yaris Cross será o veículo mais barato da Toyota no Brasil. A fabricante encerrou a produção dos modelos Yaris hatch e sedã para o mercado nacional no final de 2024, e os estoques desses veículos estão diminuindo. No mês de junho, apenas 146 unidades do Yaris hatch e 122 do sedã foram emplacadas, uma queda acentuada em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando cada modelo ultrapassou 2 mil emplacamentos.

Especificações do Yaris Cross

Com dimensões semelhantes a outros SUVs compactos, o Yaris Cross mede 4,31 metros de comprimento, 1,77 metros de largura e 1,61 metros de altura, além de possuir um entre-eixos de 2,62 metros. O porta-malas, em mercados asiáticos, tem capacidade para 471 litros, comparável ao Nissan Kicks.

No Brasil, as versões mais em conta do Yaris Cross usarão um motor 1.5 16V flex, que promete um desempenho melhorado em relação ao que é oferecido pelos atuais Yaris, que têm 105 a 110 cv com álcool. O novo modelo será equipado com um câmbio automático CVT e pesa cerca de 1.150 kg, o que contribui para a eficiência do carro.

A grande expectativa gira em torno da versão híbrida do Yaris Cross, que o tornará o primeiro SUV compacto híbrido pleno (HEV) disponível no Brasil. Este modelo conta com um motor 1.5 16V de ciclo Atkinson, que, quando convertido para o sistema flex, poderá ter uma potência superior aos 92 cv e 12,3 kgfm que gera atualmente na Tailândia. Além disso, há um motor elétrico de 81 cv que trabalha em conjunto, resultando em uma potência total de quase 113 cv, oferecendo um torque imediato e uma experiência de dirigibilidade que se destaca.

Eficiência e Economia

Uma característica marcante do Yaris Cross híbrido é sua eficiência de combustível, alcançando até 30 km/l no ciclo tailandês. Embora tenha um tanque de combustível menor, de 36 litros — em comparação aos 42 litros das versões a combustão —, a baixa necessidade de abastecimento gerada pelo consumo econômico não deve prejudicar sua autonomia.

O objetivo da Toyota com o Yaris Cross é oferecer um modelo de entrada no segmento híbrido a um preço em torno de R$ 165.000. Essa estratégia é baseada em uma plataforma desenvolvida pela Daihatsu, focada em criar carros mais acessíveis sem comprometer a qualidade.

Equipamentos e Segurança

O Yaris Cross promete trazer uma gama de itens de segurança e conforto. Em mercados como a Tailândia, o SUV é equipado com seis airbags, sistema de freios a disco nas quatro rodas, assistente de faixa, piloto automático adaptativo e uma central multimídia com tela de 10,1 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Desvantagens e Considerações Finais

Entre as desvantagens citadas está a potência do motor híbrido, que pode ser considerada baixa para os consumidores que buscam desempenho elevado. Além disso, o tanque de combustível reduzido pode levantar dúvidas, mesmo que sua eficiência de consumo compense essa limitação.

Produzido em Sorocaba, São Paulo, onde a fábrica já está sendo adaptada para o novo modelo, o Yaris Cross é parte de um investimento da Toyota de R$ 1,7 bilhões dentro do planejamento de R$ 11 bilhões até 2030, com início da produção em série previsto para breve. A expectativa é de que este modelo traga uma nova opção interessante para os consumidores brasileiros em busca de um SUV híbrido econômico e acessível.