Superman adota novo tom mais leve e gera controvérsias

Festival de Cinema de Gramado 2025: Curadoria em Foco

A preparação para a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, prevista para 2025, já está a todo vapor. Marcos Santuario, um dos curadores do evento, comentou sobre o processo de seleção dos filmes. Ele ressaltou que a curadoria é um trabalho contínuo, realizado durante todo o ano. "No último dia do festival, já estamos pensando na próxima edição", afirmou.

De acordo com Santuario, sua função é essencial para refletir a realidade e as questões atuais através dos filmes selecionados. Neste ano, ele observou que a morte é um tema bastante presente nas obras inscritas. Entre os longas-metragens escolhidos estão "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo; "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini; "Nó", de Laís Melo; "Papagaios", de Douglas Soares; "Querido Mundo", de Miguel Falabella; e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

A curadoria deste ano é uma colaboração entre Santuario, Camila Morgado e Caio Blat. Santuario destacou que é fundamental estar disponível para assistir aos 300 filmes que se inscreveram no festival. Camila Morgado, que está estreando na curadoria, enfatizou que a programação contará com trabalhos poderosos e criativos que vão evidenciar o talento do audiovisual brasileiro.

Camila analisou mais de 280 filmes, divididos em ficções e documentários, para compor a lista de selecionados. Dentre eles, seis concorrem ao prêmio principal e 18 fazem parte da mostra competitiva de curtas-metragens. "Foi um desafio, mas muito gratificante. Queremos selecionar obras que abordem a diversidade de temas e linguagens, que provoquem reflexão e representem diferentes vozes", explicou.

O processo de seleção leva em conta a qualidade técnica e o conteúdo cinematográfico dos filmes. Os temas vão se destacando durante a análise, resultando em uma rica diversidade de narrativas e estilos, além de representar variadas regiões do Brasil. Santuario destacou que esse trabalho contínuo é vital para o sucesso do festival.

O Festival de Cinema de Gramado é um dos eventos mais importantes do setor audiovisual no Brasil, e a expectativa para a edição de 2025 é alta.