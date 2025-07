Vera Zimmermann comenta sobre ‘Vale Tudo’, carreira e casamento

Vera Zimmermann, conhecida por seu trabalho na televisão, voltou a aparecer em cena na novela “Vale Tudo”, após um hiato desde sua participação em “Travessia” em 2022. Em uma recente entrevista, Vera compartilhou que quase não aceitou o convite para a nova produção, uma vez que seu papel se limitava a apenas duas cenas. No entanto, a atriz decidiu participar por considerar que sempre vale a pena estar em novelas de destaque.

Ela expressou sua surpresa ao perceber como “Vale Tudo” ainda tem um grande impacto e uma base fiel de fãs. Após a exibição de sua participação, muitas pessoas a procuraram nas redes sociais, demonstrando carinho e saudade de seu trabalho na televisão.

Atualmente, Vera está bastante ativa no teatro e em breve iniciará os ensaios para o espetáculo “Clarice”, que aborda a vida e a obra da renomada escritora Clarice Lispector. Ela afirmou que sente saudades de atuar na televisão e que adoraria receber novos convites, desde que sua agenda permita.

A atriz, que tem 61 anos, compartilhou um pouco sobre sua rotina de cuidados pessoais. Vera menciona que é vegetariana há anos, não consume álcool há 13 anos e mantém uma prática regular de exercícios físicos. Para ela, envelhecer com saúde e dignidade é essencial, e ela acredita que essa dedicação aos cuidados pessoais também contribui para o bem-estar mental.

Sobre a maturidade, Vera vê essa fase da vida como uma oportunidade para amadurecer emocionalmente e tomar decisões mais sábias, apesar dos desafios que o envelhecimento traz. Ela também se dedica à espiritualidade, praticando meditação e yoga diariamente para se preparar para essa nova fase da vida. Para Vera, a aceitação das mudanças trazidas pela idade é fundamental, e ela prefere focar nas coisas boas.

Nos anos 1980, Vera teve um relacionamento com o cantor Caetano Veloso, que ficou famoso por ter composto a música “Vera Gata” em sua homenagem. Ela se recorda com carinho dessa época, classificando-a como uma grande honra e um presente único.

Atualmente, Vera está em um relacionamento com a atriz Luciana Ramanzini. Elas estão juntas há três anos e moram em São Paulo. Vera explicou que, embora tenham brincado com uma cerimônia de casamento junino, elas se consideram casadas sem a necessidade de formalizações legais. A conexão artística entre as duas fortalece o relacionamento, permitindo que cresçam tanto pessoal quanto profissionalmente.

A atriz também abordou o tema do preconceito em relação a relacionamentos homoafetivos. Vera reconhece que ainda existe preconceito, mas que a situação tem melhorado ao longo dos anos. Ela se sente privilegiada por poder viver seu amor abertamente e considera esse um avanço importante para a sociedade. Vera expressa otimismo em relação ao futuro e acredita que a aceitação desse tipo de amor só tende a crescer.