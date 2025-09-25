Notícias

Toyota lança óculos feitos com materiais de carros no Brasil

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 41 minutos atrás
2 minutos lidos
Toyota lança óculos de sol GR feitos com resíduos de carros, unindo design, inovação e sustentabilidade no Brasil.
Toyota lança óculos de sol GR feitos com resíduos de carros, unindo design, inovação e sustentabilidade no Brasil.

A Toyota do Brasil trouxe uma novidade para os fãs de sustentabilidade e esportividade: os óculos de sol GR. Este acessório é feito com materiais reaproveitados do processo de fabricação e já está disponível em seis unidades da rede GR Garage pelo país.

Lançado recentemente, o produto combina a ideia de economia circular com a essência esportiva da divisão TOYOTA GAZOO Racing. É uma forma de levar a inovação para o dia a dia, ao mesmo tempo em que promove práticas que respeitam o meio ambiente.

Estrutura feita de polipropileno reciclado

O grande destaque desse modelo está na frente da armação. Ela é fabricada com polipropileno obtido a partir de resíduos de para-choques de veículos GR-Sport que são produzidos no Brasil. Essa transformação não teria sido possível sem a colaboração da empresa Metalzilo, que é responsável pelo processamento do plástico reciclado.

Estojo com revestimento de bancos automotivos

O estojo que acompanha os óculos também tem um toque sustentável. Ele utiliza resíduos de revestimento de assentos gerados na fabricação dos bancos dos modelos Corolla GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport. O material usado é o mesmo que equipa os carros e é costurado por equipes de um projeto chamado Projeto ReTornar. Essa iniciativa, apoiada pela Fundação Toyota do Brasil, visa promover a sustentabilidade e ajudar mulheres em cooperativas de costura.

Dois modelos com a identidade da linha GR

Os óculos estão disponíveis em duas versões: uma com lente cinza e outra com lente espelhada. As hastes vermelhas se destacam, reforçando a ligação do produto com a TOYOTA GAZOO Racing e seu DNA esportivo.

Venda exclusiva nas GR Garage

Você pode adquirir os óculos somente nas GR Garage, que são espaços nas concessionárias Toyota voltados para a linha esportiva. Essas unidades podem ser encontradas em Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Alphaville (SP), Curitiba (PR) e Sorocaba (SP). A ideia é que esses locais estejam próximos do público que já consome produtos da marca.

Economia circular como estratégia da Toyota

A Toyota está investindo na economia circular, transformando resíduos automotivos em itens do cotidiano. Apresentada durante o Mês do Meio Ambiente de 2025, essa proposta busca reduzir o desperdício e prolongar a vida útil dos materiais usados na fabricação de veículos.

Parcerias e processos de produção

A construção desse projeto foi viabilizada através da parceria com a Metalzilo e a Toyota Boshoku do Brasil, que forneceu os recortes dos revestimentos. A colaboração com o Projeto ReTornar não só dá um destino produtivo ao material, mas também ajuda a gerar renda para as cooperadas que fazem a costura.

Fala da Toyota sobre o projeto

O diretor de Comunicação da Toyota, Roberto Braun, afirmou que mais do que desenvolver carros, a empresa tem o compromisso de criar soluções que ajudem a sociedade e o meio ambiente. A transformação de resíduos automotivos em um acessório sustentável é uma maneira de praticar a economia circular e gerar um impacto positivo.

O que o consumidor encontra nas lojas

Quem for às lojas encontrará duas opções de óculos, com designs que seguem a assinatura visual da marca. O vermelho nas hastes e a armação a partir de resíduos dos veículos GR-Sport são os principais destaques. Embora a Toyota não tenha apresentado detalhes técnicos específicos, como peso ou dimensões, o foco na sustentabilidade e no reaproveitamento é claro.

Resíduos como matéria-prima na indústria automotiva

A utilização de sobras industriais como matéria-prima está em crescimento entre fabricantes de veículos. No caso da Toyota, transformar para-choques em armações de óculos, assim como reciclá-los em estojos, representa um caminho prático para diminuir o descarte e fortalecer cadeias de trabalho locais. Essas inovações mostram como é possível combinar a marca a processos de reciclagem, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 41 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Mansão de Rodrigo Faro em Alphaville tem praia artificial de 500 mil litros, ilhas, cachoeira e elevador residencial.

Mansão de Rodrigo Faro em Alphaville vale R$ 15 milhões e tem praia artificial

30 minutos atrás
Castelo medieval, Castelo, Blumenal

Castelo em SC tem estilo medieval e é cenário de casamentos

1 hora atrás
Mansão Playboy em Los Angeles, residência de luxo com 29 quartos, gruta aquecida e jardins exuberantes.

Mansão Playboy em Los Angeles é uma das propriedades mais icônicas

3 horas atrás
Descubra a viagem de ônibus mais longa do mundo: 6.500 km entre Rio e Lima, 5 dias e meio, 3 países, Andes e passagens a partir de R$ 1.000.

Viagem de ônibus de 6.500 km até Lima: experiência e custos

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo