Toyota lança óculos feitos com materiais de carros no Brasil

A Toyota do Brasil trouxe uma novidade para os fãs de sustentabilidade e esportividade: os óculos de sol GR. Este acessório é feito com materiais reaproveitados do processo de fabricação e já está disponível em seis unidades da rede GR Garage pelo país.

Lançado recentemente, o produto combina a ideia de economia circular com a essência esportiva da divisão TOYOTA GAZOO Racing. É uma forma de levar a inovação para o dia a dia, ao mesmo tempo em que promove práticas que respeitam o meio ambiente.

Estrutura feita de polipropileno reciclado

O grande destaque desse modelo está na frente da armação. Ela é fabricada com polipropileno obtido a partir de resíduos de para-choques de veículos GR-Sport que são produzidos no Brasil. Essa transformação não teria sido possível sem a colaboração da empresa Metalzilo, que é responsável pelo processamento do plástico reciclado.

Estojo com revestimento de bancos automotivos

O estojo que acompanha os óculos também tem um toque sustentável. Ele utiliza resíduos de revestimento de assentos gerados na fabricação dos bancos dos modelos Corolla GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport. O material usado é o mesmo que equipa os carros e é costurado por equipes de um projeto chamado Projeto ReTornar. Essa iniciativa, apoiada pela Fundação Toyota do Brasil, visa promover a sustentabilidade e ajudar mulheres em cooperativas de costura.

Dois modelos com a identidade da linha GR

Os óculos estão disponíveis em duas versões: uma com lente cinza e outra com lente espelhada. As hastes vermelhas se destacam, reforçando a ligação do produto com a TOYOTA GAZOO Racing e seu DNA esportivo.

Venda exclusiva nas GR Garage

Você pode adquirir os óculos somente nas GR Garage, que são espaços nas concessionárias Toyota voltados para a linha esportiva. Essas unidades podem ser encontradas em Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Alphaville (SP), Curitiba (PR) e Sorocaba (SP). A ideia é que esses locais estejam próximos do público que já consome produtos da marca.

Economia circular como estratégia da Toyota

A Toyota está investindo na economia circular, transformando resíduos automotivos em itens do cotidiano. Apresentada durante o Mês do Meio Ambiente de 2025, essa proposta busca reduzir o desperdício e prolongar a vida útil dos materiais usados na fabricação de veículos.

Parcerias e processos de produção

A construção desse projeto foi viabilizada através da parceria com a Metalzilo e a Toyota Boshoku do Brasil, que forneceu os recortes dos revestimentos. A colaboração com o Projeto ReTornar não só dá um destino produtivo ao material, mas também ajuda a gerar renda para as cooperadas que fazem a costura.

Fala da Toyota sobre o projeto

O diretor de Comunicação da Toyota, Roberto Braun, afirmou que mais do que desenvolver carros, a empresa tem o compromisso de criar soluções que ajudem a sociedade e o meio ambiente. A transformação de resíduos automotivos em um acessório sustentável é uma maneira de praticar a economia circular e gerar um impacto positivo.

O que o consumidor encontra nas lojas

Quem for às lojas encontrará duas opções de óculos, com designs que seguem a assinatura visual da marca. O vermelho nas hastes e a armação a partir de resíduos dos veículos GR-Sport são os principais destaques. Embora a Toyota não tenha apresentado detalhes técnicos específicos, como peso ou dimensões, o foco na sustentabilidade e no reaproveitamento é claro.

Resíduos como matéria-prima na indústria automotiva

A utilização de sobras industriais como matéria-prima está em crescimento entre fabricantes de veículos. No caso da Toyota, transformar para-choques em armações de óculos, assim como reciclá-los em estojos, representa um caminho prático para diminuir o descarte e fortalecer cadeias de trabalho locais. Essas inovações mostram como é possível combinar a marca a processos de reciclagem, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade.