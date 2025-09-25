Mansão de Rodrigo Faro em Alphaville vale R$ 15 milhões e tem praia artificial

A casa do apresentador Rodrigo Faro, localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, possui características bem diferentes do que encontramos na maioria das residências brasileiras. Avaliada em aproximadamente R$ 15 milhões, essa mansão se destaca, especialmente por ter uma praia artificial que comporta cerca de 500 mil litros de água. Isso mesmo! Pensou em areia e aquela sensação de litoral? A casa tem um fundo de areia, um elevador que conecta os andares e ainda um belo conjunto de ilhas e uma cachoeira no quintal.

Fica em uma das áreas mais desejadas da região metropolitana e frequentemente aparece em reportagens. A parte de lazer, que mais parece um resort, atrai olhares e comentários não só da mídia, mas do público que acompanha Faro. A atmosfera descontraída desse espaço tem se tornado o cartão de visita da propriedade.

Praia artificial e manutenção fora do padrão

O que Faro chama carinhosamente de “praia” é formado por várias piscinas interligadas com fundo de areia, o que traz uma aparência e textura que lembram a praia de verdade. O apresentador já mencionou que a manutenção desse espaço não é das mais simples. O fundo de areia impede o uso do aspirador tradicional e, para evitar chamar técnicos toda hora, ele costuma usar uma redinha para recolher os resíduos. Ele mesmo comenta, em tom brincalhão, que isso é um "trampo".

Além da água, a área conta com ilhas poupadinhas e uma linda cachoeira de pedras, criando uma sensação de ter uma praia particular no quintal. Esse visual, grandioso, é um dos principais motivos pelos quais a área de lazer tem chamado tanto a atenção.

Itens pouco comuns em casas brasileiras

Outro diferencial é o elevador residencial, que, embora esteja mais presente em projetos de alto padrão, ainda é raro em casas brasileiras. Em suas aparições na TV, o elevador aparece funcionando, demonstrando o conforto que ele traz. Esse recurso facilita muito a vida, especialmente em casas grandes, beneficiando tanto as crianças quanto os idosos.

Nas imagens, é possível ver uma piscina separada por um deque de madeira, rodeada de palmeiras e com a cachoeira que complementa a área aquática. No Brasil, é comum ver estruturas assim em hotéis e clubes, mas em residências, ainda são uma raridade.

Porta monumental e fachada cenográfica

A fachada da casa também é impressionante. A porta monumental se estende do térreo ao segundo andar. O tamanho e o design chamam a atenção e sempre geram comentários sobre a sua grandiosidade. Esse estilo alinhado com tendências de casas contemporâneas de luxo dá à propriedade um destaque ainda maior nas redes sociais.

Alphaville e o apelo do bairro planejado

O bairro onde a casa está localizada, Alphaville, faz parte do atrativo. Por ser um bairro planejado que abriga mansões de alto padrão e diversos moradores famosos, a área se tornou um ícone no mercado de imóveis de luxo. Estar perto de São Paulo e contar com uma boa infraestrutura ajuda a manter essa localidade em um patamar elevado.

As mansões com áreas externas tão elaboradas geram uma curiosidade enorme, transformando Alphaville em uma vitrine de um estilo de vida que combina conforto, segurança e beleza. A presença de celebridades, como Faro, acaba aumentando o interesse nas redes sociais e incentivando o debate sobre moradias que oferecem experiências típicas de resorts.

Home resort: lazer completo dentro do lote

Faro já mostrou diversas áreas da casa, como salas de convivência, ambientes voltados para as filhas, uma academia e até uma sauna. Ao todo, isso tudo reforça a ideia de home resort, onde a casa realmente busca oferecer ao morador tudo o que se espera de um clube ou hotel, mas dentro da própria propriedade. A combinação da praia artificial, ilhas e cachoeira forma o núcleo dessa proposta impressionante.

Esse conceito de proporcionar um lazer completo dentro do terreno tem ganhado força, principalmente entre os projetos mais luxuosos. Em vez de se preocupar só com metragem ou acabamentos, muitos imóveis de alto padrão oferecem experiências exclusivas, como cinemas particulares e belíssimos espelhos d’água.

O que está documentado e o que segue sem anúncio

As informações sobre a casa são principalmente obtidas por meio de aparições públicas e matérias sobre o apresentador. Apesar de a avaliação de R$ 15 milhões ser uma estimativa e não um preço anunciado, é reconhecido que a casa possui esses elementos impressionantes, como a praia artificial com fundo de areia, a quantidade de água e o elevador, todos confirmados pelo próprio Faro.

Bastidores que humanizam o projeto

Os detalhes do cotidiano ajudam a dar uma cara mais "humana" ao imóvel. Faro já compartilhou que prefere participar da manutenção da própria praia, o que mostra que, apesar de todo o glamour, ele tem uma vida normal. Esse tipo de relato não só informa, mas dá uma dimensão prática a uma casa que, à primeira vista, pode parecer apenas um grande símbolo de status.

Tendência e percepção de valor

A mistura entre uma localização de prestígio e soluções incomuns faz com que a valorização da casa se destaque. A praia artificial, a cachoeira integrada e o elevador são elementos que diferenciam este imóvel no mercado. Além disso, o bairro planejado agrega segurança e uma comunidade respeitável, fatores que são sempre valorizados na hora de comprar.

Assim, essa combinação não é só uma vitrine para um estilo de vida luxuoso; também nos dá pistas sobre como essas características podem influenciar o preço e o interesse no mercado imobiliário.