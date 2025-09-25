Entretenimento

Globo lança Calçada da Fama com 15 ícones da TV

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 39 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto: Reprodução/Video Show (Globo)
Globo inaugura Calçada da Fama e eterniza 15 grandes nomes da TV

Na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, a Globo fará a inauguração da Calçada da Fama dos Estúdios Globo, localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa nova atração foi criada para comemorar os 30 anos do complexo de produção da emissora e terá o objetivo de homenagear artistas e profissionais que deixaram sua marca na dramaturgia e no entretenimento brasileiro.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de muitos dos homenageados, e será conduzida pelo diretor executivo Amauri Soares. As estrelas que serão fixadas na Calçada da Fama incluem alguns dos nomes mais icônicos da televisão brasileira, como:

– Fernanda Montenegro
– Tony Ramos
– Antônio Pitanga
– Lima Duarte
– Walcyr Carrasco
– Renato Aragão
– Neusa Borges
– Dennis Carvalho
– Laura Cardoso
– Betty Faria
– Ary Fontoura
– Mauro Mendonça
– Rosamaria Murtinho
– Nathália Timberg
– Serginho Groisman

Esses artistas têm carreiras que se estendem por várias décadas, e representam a diversidade e a riqueza da produção cultural do país, abrangendo áreas como teledramaturgia, humor e jornalismo.

Esta iniciativa não é inédita na emissora. Anteriormente, o programa “Vídeo Show”, que foi ao ar de 1983 até 2019, havia tentado criar um Hall da Fama, registrando moldes de mãos e assinaturas de celebridades em cimento no Projac, o antigo nome dos Estúdios Globo. No entanto, esse projeto foi interrompido em janeiro de 2019, juntamente com o término do programa. Agora, a Calçada da Fama surge como uma homenagem permanente, ajudando a preservar a memória da televisão brasileira e celebrando a contribuição de grandes nomes da nossa cultura.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 39 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Bella Campos e Taís Araújo em cena de Vale Tudo. Foto: TV Globo

“Vale Tudo” enfrenta estagnação na audiência na reta final

6 horas atrás
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena Feretti (Alanis Guillen). Foto: TV Globo

“Três Graças” aposta em romance LGBTQIA+ no enredo policial

7 horas atrás
Daniele Brandi. Foto: Reprodução/SBT

SBT planeja novo programa feminino com Dani Brandi e Leonor Corrêa

9 horas atrás
Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria Mendes. Foto: Divulgação

Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria são cotados para o BBB 26

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo