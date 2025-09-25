Globo lança Calçada da Fama com 15 ícones da TV

Na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, a Globo fará a inauguração da Calçada da Fama dos Estúdios Globo, localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa nova atração foi criada para comemorar os 30 anos do complexo de produção da emissora e terá o objetivo de homenagear artistas e profissionais que deixaram sua marca na dramaturgia e no entretenimento brasileiro.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de muitos dos homenageados, e será conduzida pelo diretor executivo Amauri Soares. As estrelas que serão fixadas na Calçada da Fama incluem alguns dos nomes mais icônicos da televisão brasileira, como:

– Fernanda Montenegro

– Tony Ramos

– Antônio Pitanga

– Lima Duarte

– Walcyr Carrasco

– Renato Aragão

– Neusa Borges

– Dennis Carvalho

– Laura Cardoso

– Betty Faria

– Ary Fontoura

– Mauro Mendonça

– Rosamaria Murtinho

– Nathália Timberg

– Serginho Groisman

Esses artistas têm carreiras que se estendem por várias décadas, e representam a diversidade e a riqueza da produção cultural do país, abrangendo áreas como teledramaturgia, humor e jornalismo.

Esta iniciativa não é inédita na emissora. Anteriormente, o programa “Vídeo Show”, que foi ao ar de 1983 até 2019, havia tentado criar um Hall da Fama, registrando moldes de mãos e assinaturas de celebridades em cimento no Projac, o antigo nome dos Estúdios Globo. No entanto, esse projeto foi interrompido em janeiro de 2019, juntamente com o término do programa. Agora, a Calçada da Fama surge como uma homenagem permanente, ajudando a preservar a memória da televisão brasileira e celebrando a contribuição de grandes nomes da nossa cultura.