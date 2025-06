Torres gêmeas brasileiras têm 294 metros de altura

Na cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil, surgiu um novo campeão na disputa dos arranha-céus. O Yachthouse Residence Club, um impressionante complexo de torres gêmeas em Balneário Camboriú (SC), agora é oficialmente o prédio mais alto do Brasil, alcançando a marca de 294 metros.

O projeto, assinado pela renomada firma italiana Pininfarina, conhecida por desenhar carros para a Ferrari, é uma obra-prima da engenharia e representa o ultraluxo no mercado imobiliário. A trajetória de sua construção e a competição com outros prédios da cidade revelam a ambição que transformou o skyline de Santa Catarina.

A fundação e a construção do prédio mais alto do Brasil (2012-2014)

A jornada do Yachthouse começou em 2012. A fase de fundação foi uma das etapas mais desafiadoras da obra, planejada pela Construtora Pasqualotto & GT. O objetivo sempre foi claro: criar um ícone. Com o toque do estúdio Pininfarina, a expectativa era alta desde o início.

Em novembro de 2014, a concretagem dos blocos de fundação chamou a atenção. Considerada a maior do Brasil naquele período, a operação contou com 1.100 caminhões-betoneira trabalhando incessantemente para garantir a base sólida das torres de 81 andares.

Em 2020, as torres alcançaram 281 metros, fazendo história ao serem nomeadas como os edifícios mais altos do Brasil. Mas a competição estava longe de acabar.

No final de 2022, a rivalidade aumentou quando a FG Empreendimentos lançou o One Tower, com 290 metros, superando o Yachthouse.

A conclusão da obra e a chegada dos moradores (2023)

O ano de 2023 foi marcado pela conclusão das obras do Yachthouse, o que deixou muitos ansiosos. Com tudo finalizado, famosos como Neymar Jr., que comprou uma das coberturas quadriplex por mais de R$ 60 milhões, começaram a se mudar. Outros artistas, como Luan Santana e Alexandre Pires, também fizeram suas aquisições, tornando o Yachthouse um endereço muito cobiçado.

A retomada do título: a manobra estratégica dos pináculos (2024)

A disputa pela altura não havia acabado. Em uma jogada esperta, a construtora Pasqualotto & GT instalou pináculos nas torres, concluídos em maio de 2024. Essa adição elevou a altura total do Yachthouse para 294,1 metros, garantindo de volta o título de prédio mais alto do Brasil.

Essa nova medida foi confirmada pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), a principal autoridade em certificação de arranha-céus, que atualizou seu ranking e reconfirmou o Yachthouse by Pininfarina como o novo campeão.

Yachthouse: engenharia, luxo e um novo patamar

Além de sua altura impressionante, o Yachthouse é reconhecido pela engenharia sofisticada e conceito de luxo. Suas torres foram erguidas sem alvenaria, utilizando concreto e uma fachada de “pele de vidro”. Os elevadores, da marca Schindler, são os mais rápidos do Brasil, levando menos de 50 segundos para percorrer 78 andares.

Mas o verdadeiro destaque pode ser a área de lazer de 10.000 m², que ecoa a atmosfera de um resort particular. Com cinco piscinas, cinema, restaurante e um centro de saúde e bem-estar completo, o Yachthouse não é apenas um marco de altura, mas também um novo padrão de vida luxuosa no Brasil.