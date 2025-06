Sabalenka treina com Djokovic e Sinner em alta intensidade

Londres, Inglaterra – Aryna Sabalenka, a número 1 do tênis feminino, se prepara para o torneio de Wimbledon e compartilhou detalhes sobre sua rotina de treinos. Recentemente, ela teve a chance de praticar com dois grandes jogadores do circuito masculino: Jannik Sinner e Novak Djokovic. A bielorrussa explicou que essa experiência elevou seu nível de exigência, tanto físico quanto mental.

“Treinar com eles é em um nível muito intenso. Depois de apenas 10 minutos com o Jannik, já estava exausta. Com o Novak, levei um dia inteiro para me recuperar”, comentou Sabalenka durante uma coletiva de imprensa realizada neste sábado.

Além dos treinos, Sabalenka elogiou a interação que teve com Djokovic. Segundo ela, o diálogo foi enriquecedor. “Ele é o melhor. Além de me oferecer a oportunidade de treinar, conversamos por cerca de 30 minutos. Ele me deu conselhos sinceros, e foi incrível ouvir a perspectiva de uma lenda do esporte. Se eu deixasse, ele falaria por horas. Aprendi muito com isso”, declarou.

Na coletiva, a jogadora também falou sobre sua relação com Coco Gauff, com quem teve um desentendimento após a final do torneio de Roland Garros. "As emoções tomaram conta de mim. Eu não queria ofendê-la, mas fiquei muito emocionada. Mandei uma mensagem pedindo desculpas e, depois, conversei pessoalmente com ela. Está tudo resolvido e agora somos amigas", afirmou Sabalenka.

Por fim, a atleta comentou sobre como lida com as derrotas, especialmente em fases finais de torneios. “Geralmente, consigo aceitar bem as derrotas, mas em Paris foi diferente. Dói mais porque eu estava muito envolvida emocionalmente, e isso afetou meu desempenho. Quero aprender a controlar minhas emoções e manter o foco, sem deixar que o desejo de vencer me desvie do meu controle emocional”, concluiu.