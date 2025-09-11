Tokenização de veículos no Paraná pode evitar fraudes nas transferências

Na terça-feira, 2 de setembro de 2025, o cenário automotivo brasileiro recebeu uma pitada de inovação. O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) se reuniram em Curitiba com a presença de parceiros financeiros e tecnológicos. O objetivo? Discutir a tokenização de veículos e dar os primeiros passos rumo ao Passaporte Veicular Digital.

Essa transformação promete revolucionar a forma como registramos, transferimos e financiamos nossos veículos. Com o uso da tecnologia blockchain, cada carro ganhará um ativo digital único, trazendo mais transparência, segurança e eficiência para o processo.

Plataforma digital busca eliminar fraudes e agilizar processos

Os especialistas envolvidos garantem que o sistema permitirá um registro imutável de dados. Isso significa que será mais difícil adulterar informações, como a quilometragem. Fraudes em laudos e omissões de dados históricos também devem se tornar coisa do passado.

Além disso, a nova plataforma vai acelerar os financiamentos e as transferências de propriedade. Hoje, muitos desses processos ainda dependem da burocracia de registros manuais, como a ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo). Com essa modernização, o Paraná se destaca como um estado pioneiro na utilização prática do blockchain no setor automotivo brasileiro.

Estrutura técnica terá participação de Tecpar, Vetrii e Banco BV

O Tecpar, em parceria com a Vetrii, ficará responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção da infraestrutura digital. O Banco BV também entra nesse jogo, oferecendo suporte técnico e financeiro. Com sua experiência no consórcio do Drex—moeda digital do Banco Central prevista para 2026—, o banco traz conhecimento que deve adicionar confiabilidade ao sistema.

Autoridades destacam relevância da tokenização no Paraná

O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, destacou a importância do instituto como um referencial em tecnologia e certificação. Ele mencionou que a experiência acumulada é fundamental para criar uma solução robusta. Segundo ele, “a cadeia de confiança da tokenização precisa ser sólida, garantindo benefícios diretos para a população”.

Por sua vez, o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, enfatizou que esse projeto está alinhado com a meta de tornar o órgão 100% digital. Para ele, essa inovação tornará os processos mais rápidos, seguros e sempre focados na proteção do cidadão.

Benefícios diretos para motoristas e empresas do setor

O Passaporte Veicular Digital promete trazer vantagens reais tanto para motoristas quanto para empresas. Veja alguns dos benefícios:

Transferência de propriedade mais rápida e digitalizada .

. Menor risco de fraudes documentais .

. Redução de custos informais nos registros .

. Consulta facilitada ao histórico do veículo.

Além disso, empresas como montadoras, seguradoras e instituições financeiras terão acesso a dados integrados e confiáveis. Isso significa que a rastreabilidade dos automóveis será aprimorada, permitindo que serviços personalizados sejam oferecidos ao longo da vida útil de cada veículo.

Projetos-piloto devem ser iniciados em breve

Após a reunião de setembro, os participantes anunciaram que farão testes-piloto. Eles simularão o fluxo completo da tokenização, incluindo o registro digital, o histórico veicular e a transferência de propriedade via blockchain.

Os resultados desses testes servirão para que as autoridades definam o cronograma de implementação do Passaporte Veicular Digital no estado.

Paraná pode se tornar referência nacional em inovação digital

Se tudo correr conforme o planejado, o Paraná pode se consolidar como um dos pólos pioneiros do Brasil na utilização do blockchain para veículos. Essa iniciativa combina inovação tecnológica, segurança jurídica e eficiência administrativa, colocando o estado em sintonia com as tendências globais de digitalização de registros públicos.