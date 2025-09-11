Vulcão gigante apresenta risco de explosão iminente

A recente atividade sísmica no vulcão Axial Seamount, que fica na costa do Pacífico dos EUA, está chamando a atenção de cientistas. Esse vulcão subaquático, que fica a mais de um quilômetro de profundidade, está sendo monitorado com cuidado por especialistas, incluindo geofísicos da Universidade Estadual do Oregon. Eles notaram um aumento significativo na sismicidade da região.

Em junho, foram registrados picos de mais de 2.000 pequenos terremotos em um único dia. Os cientistas estão preocupados com a pressão interna que se acumula, o que costuma ser um sinal de que uma erupção pode estar por vir. Para esses especialistas, o Axial pode entrar em erupção a qualquer momento. Para isso, eles usam um sistema sísmico permanente, que é essencial para entender os riscos associados a essa atividade.

Erupções do Axial Seamount

Historicamente, o Axial Seamount já teve erupções em 1998, 2011 e 2015. Essas erupções cobriram partes do fundo do mar com lava e afetaram ecossistemas subaquáticos. Apesar de nas erupções anteriores não terem causado tsunamis significativos — isso se deve à profundidade e ao tipo de atividade vulcânica — os cientistas não descartam a possibilidade de impactos secundários se a sismicidade continuar aumentando.

Impacto em ecossistemas marinhos

A preocupação com o impacto das erupções sobre os ecossistemas marinhos é central nesse debate. Quando a lava e as cinzas vulcânicas alteram o leito marinho, habitats importantes ficam em risco, afetando desde pequenos organismos até grandes predadores dos oceanos. No entanto, a vida marinha é bastante resiliente.

Por exemplo, em 2011, áreas afetadas pela erupção começaram a ser recolonizadas rapidamente, apenas meses depois do evento. Isso mostra como as espécies marinhas conseguem se adaptar a novas condições ambientais. Além disso, as erupções subaquáticas podem criar problemas adicionais, como mudanças nas cadeias alimentares e a possibilidade de tsunamis — mesmo que essa última seja mais remota. Os cientistas ressaltam a importância de sistemas de alerta e estratégias de mitigação para proteger tanto os ecossistemas quanto as populações que vivem na costa.

Monitoramento contínuo

O Axial Seamount conta com um sistema avançado de monitoramento sísmico, parte do Regional Cabled Array, que fornece dados em tempo real sobre a atividade sísmica e os movimentos do magma. Esse monitoramento ajuda os pesquisadores a identificar rapidamente mudanças e intrusões magmáticas, o que é fundamental para fazer previsões mais precisas.

Esses esforços buscam aprimorar modelos de mitigação e estratégias de evacuação para possíveis desastres naturais. A tecnologia está se mostrando cada vez mais eficaz na compreensão do comportamento dos vulcões submarinos, transformando o Axial Seamount em um verdadeiro laboratório natural para estudos geológicos. A comunidade científica internacional está sempre em alerta, coletando e analisando dados que são essenciais para proteger tanto as vidas humanas quanto os ambientes naturais.