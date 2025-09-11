Lutador exclui filha e esposa da herança em decisão polêmica

A lenda da luta livre, Hulk Hogan, nos deixou em julho de 2023, e sua partida trouxe à tona uma situação inesperada em relação à sua herança, avaliada em cerca de R$ 27 milhões. No testamento, a decisão de deixar tudo para seu filho Nick Hogan, de 35 anos, pegou muitos de surpresa, especialmente pela ausência de outros familiares próximos, como a filha Brooke Hogan e a esposa Sky Daily, que ficaram de fora desse legado.

A escolha de Hulk deixou fãs e a mídia curiosos e um tanto confusos, já que Brooke, conhecida por sua carreira como cantora e também figura pública, não foi incluída. Mesmo após tentativas de reaproximação na relação entre pai e filha, isso não foi suficiente para garantir o seu lugar na partilha de bens.

Como foi distribuído o testamento de Hulk Hogan

O testamento sofreu diversas modificações desde sua criação em 2016. Foram revisões em 2017, 2021, 2022 e, finalmente, em 2023, quando a exclusão de Brooke se tornou oficial. Nick ficou com uma parte considerável da herança, incluindo cerca de R$ 4,3 milhões em bens pessoais e R$ 1 milhão em criptomoedas, além de impressionantes R$ 21 milhões relacionados aos direitos de imagem de seu pai. Essa distribuição reafirma Nick como o único herdeiro legal.

Relação conturbada com Brooke Hogan

Nos últimos anos da vida de Hulk, a relação com Brooke foi marcada por altos e baixos. Apesar de momentos de reaproximação, o histórico familiar complicou as coisas. Embora houvesse rumores de que Hulk estava tentando se reconciliar com a filha, isso não se traduziu em uma alteração no testamento. Vale lembrar que Hulk também não conheceu os filhos de Brooke, o que intensifica a tristeza dessa situação.

Vida e legado do lendário lutador

Terry Bollea, conhecido como Hulk Hogan, é lembrado como uma das maiores estrelas da WWE, sendo fundamental para a popularização da luta livre no mundo todo. Seu carisma e estilo único nos ringues o transformaram em um ícone cultural dos anos 1980 e 1990. Além de brilhar nos combates, Hogan também se aventurou no cinema e na televisão, construindo um verdadeiro império em torno de sua imagem. Isso explica os altos valores atribuídos aos direitos de uso de sua marca, que garantiram um legado financeiro robusto a Nick.

Por que a decisão surpreendeu os fãs

A escolha de Hulk em deixar Brooke e Sky fora de seu testamento levantou questões sobre suas motivações. Especialistas sugerem que ele pode ter querido evitar disputas familiares, focando a herança em apenas um herdeiro. Para alguns fãs, a relação aparentemente em melhora com Brooke gerou questionamentos sobre sua ausência na herança.

Essa decisão final de Hulk reflete a complexidade de sua vida pessoal, marcada por desafios e reconciliações, e tudo isso se entrelaça com o seu legado, tanto dentro quanto fora dos ringues.