Todos os atores de Superman, classificados (incluindo David Corenswet)

Vários atores já vestiram a capa do Superman, fazendo dele um símbolo de força e heroísmo na cultura pop. Recentemente, a pergunta que muitos se fazem é: quem foi o melhor Superman de todos? Aqui está um ranking dos principais intérpretes do herói nas telas.

1. Christopher Reeve

Christopher Reeve é frequentemente lembrado como o melhor Superman. Ele estrelou o clássico "Superman: O Filme", de 1978, e trouxe uma humanidade profunda ao personagem. Reeve soube fazer a transição entre Clark Kent e Superman com uma facilidade impressionante, capturando a essência do herói. Seu trabalho em "Superman" e suas sequências deixou uma marca indelével, influenciando todos os que vieram depois.

2. George Reeves

Na década de 1950, George Reeves se tornou o Superman mais reconhecido, protagonizando a série "Adventures of Superman". Ele trouxe carisma ao papel e fez com que o público se conectasse ao herói e a sua identidade secreta, Clark Kent. Seu desempenho ajudou a popularizar o personagem e a consolidar o Superman na cultura americana.

3. David Corenswet

David Corenswet é o mais novo a tomar os céus como Superman. Em sua recente atuação no filme "Superman", ele apresenta o herói com empatia e humor, enquanto enfrenta desafios sociais. Seu compromisso em retratar um Superman bondoso e determinado destaca seu papel como um candidato promissor para o futuro do personagem.

4. Tom Welling

Tom Welling, que interpretou Clark Kent na série "Smallville" por dez temporadas, fez com que os espectadores acompanhassem a jornada de um jovem que se tornaria Superman. Ele levou o público através das dificuldades de crescimento, desafios emocionais e a descobertas de suas habilidades. O trabalho de Welling é altamente valorizado entre os fãs.

5. Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin começou sua jornada como Superman em participações na série "Supergirl", mas ganhou destaque em seu próprio programa, "Superman & Lois". Ele trouxe um equilíbrio entre a força do herói e o lado humano de Clark, destacando sua habilidade de ser um pai e marido amoroso.

6. Henry Cavill

Henry Cavill trouxe uma interpretação mais sombria do Superman nos filmes de Zack Snyder, como "Homem de Aço" e "Batman vs Superman: A Origem da Justiça". Embora suas atuações tenham sido marcadas por um tom mais sério, Cavill finalmente trouxe um pouco da leveza do personagem em "Liga da Justiça".

7. Dean Cain

Dean Cain ganhou notoriedade na série "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman", que trouxe uma abordagem romântica ao herói. Juntamente com Teri Hatcher, ele apresentou um Superman que interagia de maneira divertida e leve com os outros personagens, fazendo a série se destacar na década de 1990.

8. Brandon Routh

Brandon Routh teve a tarefa de trazer Superman de volta em "Superman Returns". Embora seu filme não tenha sido recebido conforme esperado, Routh capturou a essência do herói. Ele ganhou novos fãs ao retornar ao papel do Superman em um crossover da CW em 2019.

9. Kirk Alyn

Kirk Alyn foi o primeiro a interpretar Superman nas telonas, em seriados de 1948 a 1950. Embora não seja o super-herói mais musculoso, Alyn trouxe uma inocência e determinação ao papel. Ele também fez uma breve aparição em um filme de 1978, solidificando seu legado na história do Superman.

A cada nova interpretação do Superman, o personagem continua a evoluir, refletindo as mudanças na sociedade e nos valores. Os fãs podem esperar que com cada novo ator, a história e a essência do Homem de Aço continuem a inspirar gerações.