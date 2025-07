‘This Is Us’ sai do Netflix: onde assistir a série online

Neste mês, os assinantes da Netflix têm muito o que esperar, pois a plataforma trouxe várias novidades. Entre as adições mais esperadas estão clássicos do cinema, como a franquia de Karate Kid, cinco filmes de Missão: Impossível, além de títulos como Friday Night Lights, O Caçador de Veados, e Capitão Phillips. Outro destaque é a chegada de todas as oito temporadas da comédia Mom, estrelada por Anna Faris e Allison Janney, assim como todos os episódios da famosa série de esquetes Portlandia.

No entanto, nem tudo são boas notícias. Infelizmente, a série This Is Us, aclamada e querida pelo público, está saindo da plataforma. Lançada em 2016, a produção criada por Dan Fogelman retrata as alegrias e os desafios da família Pearson, tocando o coração de muitos espectadores.

A última oportunidade para assistir This Is Us no Netflix será no dia 7 de julho. Após essa data, a série não estará mais disponível na plataforma.

Para quem busca saber onde continuar assistindo, This Is Us pode ser encontrada agora no Hulu e no Disney+. Também é possível adquirir episódios individuais ou temporadas completas através da Amazon.

Se você ainda não é assinante do Hulu, é possível iniciar um teste gratuito de 30 dias na opção básica (com anúncios). Após o período de teste, a assinatura custa R$ 49,90/mês. Se preferir a versão sem anúncios, o custo sobe para R$ 89,90/mês.

Além disso, para quem quer uma variedade maior de conteúdos, os pacotes de assinatura da Disney+ são uma boa opção, pois incluem o Hulu. Esses pacotes começam a partir de R$ 54,90/mês (com anúncios) e podem chegar até R$ 159,90/mês pela versão sem anúncios que combina Disney+, Hulu e Max.