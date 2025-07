Prêmio acumula e chega a R$ 1,5 milhão; confira resultado

Resultados da Quina: Premiações e Como Participar

No último sorteio da Quina, realizado recentemente, 25 apostas conseguiram acertar quatro números. Cada uma dessas apostas levou para casa um prêmio de R$ 12.353,88. Além disso, 2.013 apostas acertaram três números, faturando R$ 146,12 cada. Também houve 50.615 apostas que acertaram dois números, recebendo o valor de R$ 5,81.

Como Participar do Próximo Sorteio

Para quem deseja participar do próximo sorteio da Quina, as regras são simples. É possível escolher de cinco a 15 números, entre um total de 80 opções. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, os interessados devem se dirigir às lotéricas credenciadas ou acessar o site oficial da Caixa até às 19h (horário de Brasília) do dia do concurso.

Valores dos Bilhetes

O custo mínimo para apostar é de R$ 3, referente a uma aposta com cinco números. Se o apostador optar por jogar com 15 números, o valor pode ultrapassar os R$ 9 mil. A Quina é uma loteria popular no Brasil, e as chances de ganhar variam conforme o número de apostas e acertos realizados.