Tocantinópolis x Maranhão: onde assistir e horários do jogo

O técnico Reginaldo França, que havia se afastado das atividades por sofrer sintomas iniciais de um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma pausa na Série D do Campeonato Brasileiro, voltou ao trabalho, mas anunciou nesta sexta-feira (4) que deixará a equipe do Tocantinópolis por motivos de saúde.

A diretoria do clube já está em busca de um novo treinador e deve fazer o anúncio antes da partida contra o Maranhão. Enquanto isso, o auxiliar técnico Cleison Bandeira deve assumir o comando da equipe interinamente.

Além disso, o Tocantinópolis enfrentará desafios com a ausência de dois jogadores importantes: Marcos Paulo, que está suspenso, e Marquinho, que está se recuperando de lesão no departamento médico. A situação exige um ajuste rápido no time, já que a próxima partida é importante para a sequência na competição.