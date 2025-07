Aspirador robô da CES 2024 obedece a comandos de voz

O Roborock S8 MaxV Ultra, um lançamento da Consumer Electronics Show (CES) de 2024, está prometendo revolucionar a forma como cuidamos da limpeza em casa. Não se trata apenas de mais um aspirador robô, mas sim de um salto tecnológico que visa resolver problemas comuns enfrentados por modelos anteriores, como a limpeza em cantos difíceis e a real autonomia na manutenção.

Este aspirador chega ao mercado com um conjunto impressionante de recursos, oferecendo uma limpeza abrangente. Desde uma aspiração potente até a lavagem do piso, ele ainda se mantém autônomo, exigindo pouco ou nenhum esforço da nossa parte. A ideia é proporcionar uma experiência onde a automação total seja a estrela do dia a dia.

O que é o Roborock S8 MaxV Ultra?

O Roborock S8 MaxV Ultra é o modelo mais avançado da marca para 2024. Ele funciona como um aspirador de pó e esfregão, tudo em um só dispositivo, e é projetado para operar com alta independência. O “Ultra” no nome representa sua estação multifuncional, a RockDock Ultra, que cuida de tarefas como esvaziamento, limpeza, secagem e reabastecimento de forma automática. Por sua vez, o “MaxV” destaca a tecnologia de navegação e desvio de obstáculos com câmeras e inteligência artificial.

Tecnologia de ponta, os diferenciais do S8 MaxV Ultra

Uma das principais inovações do Roborock S8 MaxV Ultra é o braço robótico FlexiArm. Ele estende uma escova lateral para alcançar sujeiras que muitos robôs redondos não conseguem tocar. Além disso, um esfregão giratório lateral limpa as bordas do piso com eficiência.

Outro recurso interessante é o sistema de reconhecimento Reactive AI 2.0. Com uma câmera RGB e luz estruturada em 3D, o robô pode identificar e desviar de até 73 tipos de obstáculos, como pelos de pets e objetos no chão, otimizando sua rota em tempo real.

Para aqueles que preferem uma interação mais prática, o assistente de voz “Hello Rocky” vem a calhar. Você pode dar comandos diretos ao robô, como “Hello Rocky, vem limpar aqui”, sem precisar de telefone ou assistente inteligente.

Limpeza autônoma e inteligente, como funciona a RockDock Ultra

A base do Roborock S8 MaxV Ultra é uma das mais completas do mercado. Suas funções quase eliminam a necessidade de manutenção manual. O robô lava o mop com água quente a 60°C para dissolver manchas, seca o mop com ar quente para evitar odores e ainda esvazia o coletor de poeira de forma automática. Ele também reabastece o tanque de água e dispensa a solução de limpeza, deixando tudo pronto para seu próximo uso.

Poder de sucção e escovas DuoRoller Riser

O desempenho de limpeza do S8 MaxV é notável, com uma potência de sucção de até 10.000 Pa (Pascals), uma das mais altas disponíveis. Isso garante que sujeiras mais pesadas, como aquelas em tapetes, sejam facilmente removidas.

O sistema de escovas DuoRoller Riser conta com duas escovas de borracha que giram em direções opostas, evitando que cabelos se enrosquem. As escovas se levantam ao passar por áreas que precisam ser apenas esfregadas, enquanto o mop se eleva ao detectar tapetes, garantindo que não fiquem molhados. O esfregão sônico VibraRise 2.0 vibra 4.000 vezes por minuto para uma limpeza ativa eficiente.

Preço e disponibilidade no Brasil

O Roborock S8 MaxV Ultra foi lançado nos Estados Unidos com um preço sugerido de US$ 1.799,99. No entanto, sua chegada ao Brasil ainda depende dos distribuidores locais e da estratégia da marca para a América Latina.

Geralmente, produtos desta categoria chegam no Brasil com um preço mais elevado, levando em consideração impostos de importação e logística. Assim, a decisão de investir depende do valor final que será praticado por aqui e da necessidade do consumidor por um equipamento que ofereça alta automação e tecnologia avançada.