Motivos que levam pessoas a viver em Santa Catarina

Santa Catarina está se destacando como um dos melhores lugares para viver no Brasil, atraindo cada vez mais pessoas em busca de qualidade de vida, segurança e boas oportunidades. O que está por trás desse fenômeno? O estado oferece uma combinação perfeita que faz com que a decisão de morar por lá seja cada vez mais comum entre os brasileiros.

Recentemente, dados do último Censo do IBGE mostraram que Santa Catarina tem um forte crescimento populacional e um saldo migratório positivo, o que revela sua crescente popularidade. Vamos dar uma olhada mais de perto nos fatores que tornam esse estado tão atrativo.

Os pilares da atração: qualidade de vida, segurança e oportunidades

Mudar-se para Santa Catarina é geralmente uma decisão baseada em vários fatores que, juntos, proporcionam uma qualidade de vida superior em comparação a muitas outras regiões do Brasil. Ao analisar esses pilares, fica claro por que o interesse pelo estado só aumenta.

1. Qualidade de vida no topo do ranking nacional

A qualidade de vida em Santa Catarina é destaque, e isso é comprovado pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O estado possui um índice de 0,812, ocupando o segundo lugar no Brasil, atrás apenas do Distrito Federal. Cidades como Florianópolis e Balneário Camboriú frequentemente aparecem entre as melhores em termos de IDH, reforçando a ideia de que viver lá é uma excelente escolha.

2. O estado mais seguro do país

A segurança é outra razão importante para muitas famílias considerarem morar em Santa Catarina. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o estado apresenta a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais do Brasil, com apenas 8,6 mortes por 100 mil habitantes. Esse número é bem abaixo da média nacional, fazendo de Santa Catarina um exemplo em segurança.

3. Economia forte e a menor taxa de desemprego do Brasil

Santa Catarina também se destaca por sua economia robusta, oferecendo diversas oportunidades de trabalho em setores variados. No primeiro trimestre de 2025, o estado registrou a menor taxa de desemprego do Brasil, de apenas 3,2%, apontando para uma verdadeira situação de pleno emprego. Os pilares da economia catarinense não dependem de um único setor; há indústrias no norte, tecnologia em Florianópolis, o setor têxtil no Vale do Itajaí e um forte agronegócio no oeste.

4. Diversidade de paisagens e estilos de vida

Um dos grandes atrativos de morar em Santa Catarina é a diversidade de paisagens e modos de vida.

Litoral: As praias variam do agito e do luxo de Balneário Camboriú e Florianópolis até paraísos de natureza preservada, como Bombinhas e Guarda do Embaú.

Serra: A região de São Joaquim e Urupema na Serra Catarinense é famosa por suas paisagens deslumbrantes e turismo de inverno, com até possibilidade de neve.

Vale Europeu: Cidades como Blumenau e Pomerode preservam a cultura alemã em sua arquitetura, gastronomia e até em festas tradicionais como a Oktoberfest.

As cidades catarinenses no radar dos novos moradores

A movimentação de novos moradores não se resume a um único lugar, mas abrange diversas cidades com diferentes características. Isso facilita ainda mais a decisão de morar em Santa Catarina.

Florianópolis e região: Atrai pessoas pelo polo tecnológico, conhecido como “Ilha do Silício”, e a alta qualidade de vida.

Balneário Camboriú e Itapema: Famosos pelo mercado imobiliário de luxo e turismo.

Joinville e região norte: O maior polo industrial do estado, sempre buscando mão de obra qualificada.

Vale do Itajaí (Blumenau, Itajaí): Referência na indústria têxtil e atividades portuárias.

Santa Catarina realmente se apresenta como um destino promissor para quem busca um novo caminho na vida.