‘The Office’ derivada ‘The Paper’ lança trailer e fotos da temporada 1

Estreia de "The Paper" traz de volta o espírito de "The Office"

No dia 4 de setembro, a nova série "The Paper" será lançada no streaming Peacock, marcando um novo capítulo no universo de "The Office". Com sua estreia, a série contará com quatro episódios, e duas novas edições serão disponibilizadas toda quinta-feira até o dia 25 de setembro.

O trailer já foi revelado, assim como fotos do elenco, e os fãs da série original podem esperar algumas referências ao que já conhecem.

"The Paper" é uma comédia no estilo mockumentary, criada por Greg Daniels e Michael Koman, ambientada no mesmo universo de "The Office", que ganhou vários prêmios Emmy. A trama gira em torno da equipe de documentaristas que filmou o famoso escritório da Dunder Mifflin em Scranton. Neste novo projeto, os documentaristas estão em busca de um novo tema e acabam descobrindo um jornal histórico de Toledo, chamado "The Truth Teller", junto com seu entusiasmado editor, que tenta reerguer a publicação.

O personagem principal, Ned Sampson, interpretado por Domhnall Gleeson, chega como o novo editor-chefe do jornal em dificuldades. Ele possui várias ideias para reviver a antiga glória da publicação, mas logo se depara com um desafio: a equipe de jornalistas, composta por novatos, revela que não tem experiência real em redação. Ao invés de desistir imediatamente, Ned decide enfrentar essa situação inusitada.

Um toque nostálgico é trazido com o retorno de Oscar Martinez, interpretado por Oscar Nuñez, que foi contador na Dunder Mifflin e duas vezes vencedor do prêmio Dundee. Na série, Oscar aparece de maneira cômica e revoltada ao reencontrar a equipe de documentaristas.

Além dos personagens conhecidos, "The Paper" apresenta uma nova gama de personagens, como Esmerelda (Sabrina Impacciatore), Mare (Chelsea Frei), Detrick (Melvin Gregg), entre outros. As interações entre os novos e antigos personagens prometem gerar diversas comparações com os favoritos da série anterior, sendo que alguns fãs já começaram a especular quais novos personagens têm semelhanças com os clássicos.

A série é produzida por um time de criadores que inclui também Ricky Gervais e Stephen Merchant, os responsáveis pela versão britânica original de "The Office". O estúdio por trás do projeto é a Universal Television, parte do Universal Studio Group.

Os fãs já podem conferir as primeiras imagens e se preparar para a estreia de "The Paper", que promete trazer humor e novas histórias para aqueles que amaram "The Office".