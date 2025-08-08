Entretenimento

Show de Ana Castela em Barretos vai ao ar na TV Globo

A TV Globo anunciou uma cobertura especial da Festa do Peão de Barretos, uma das mais tradicionais celebrações do Brasil, que ocorrerá em agosto. No dia 23, a emissora transmitirá ao vivo, após o programa Altas Horas, o show da cantora Ana Castela, que vem ganhando destaque na nova geração do sertanejo.

A apresentação da festa ficará por conta de Rafa Kalimann e Kenya Sade, que estarão diretamente no evento, trazendo todas as informações e detalhes do espetáculo. Essa transmissão faz parte de uma estratégia da Globo para valorizar a música sertaneja, aumentando sua presença na grade de programação da emissora.

Além do show de Ana Castela, os canais Multishow e Globoplay também vão transmitir, em tempo real, as apresentações de Zé Neto & Cristiano e Nattan, que são dois dos nomes mais populares do gênero e costumam atrair grandes públicos.

No sábado seguinte, dia 30, a Globo programou um compacto com os melhores momentos dos shows de Zé Neto & Cristiano e Nattan, permitindo que os telespectadores que não puderem assistir ao vivo possam conferir os destaques das performances.

Durante os dias da festa, outros programas da emissora, como Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você e É de Casa, trarão conteúdos exclusivos sobre o evento. A programação incluirá entradas ao vivo, reportagens especiais, entrevistas com artistas e ainda bastidores da Festa de Barretos.

A festa é aguardada por um grande público, com a expectativa de cerca de 1 milhão de pessoas participando ao longo dos dias. A direção da transmissão ficará a cargo de Celso Bernini, enquanto Joana Thimoteo, responsável pelo Gênero Música da emissora, é a responsável pela direção artística geral do projeto.

