Terry Crews emociona-se com presente de Fernando Meirelles

O ator americano Terry Crews, de 56 anos, ficou emocionado ao receber um presente especial durante sua recente visita à produtora O2 Filmes, em São Paulo. Ele ganhou um cartaz do famoso filme brasileiro “Cidade de Deus”, autografado pelo diretor Fernando Meirelles. Ao abrir o presente, Crews não conteve as lágrimas e lembrou com carinho de como o filme o fez se apaixonar pelo Brasil.

O artista, conhecido por seu papel na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, compartilhou a experiência em suas redes sociais. Ele contou que, durante uma viagem ao Brasil, recebeu o pôster com dedicatória de Meirelles, que dizia “Sou seu fã”.

Fiquei emocionado. Chorei. Aquele filme mudou minha vida. Ele acendeu meu amor pela cultura brasileira e pelo seu povo, e foi um dos principais motivos pelos quais me dediquei à narrativa e à produção cinematográfica”, afirmou Crews. Ele também expressou sua gratidão a Fernando Meirelles e à equipe da O2 Filmes, destacando a importância desse gesto em sua vida.

Terry Crews visitou o Brasil em maio deste ano e, além da produtora, aproveitou para explorar outras atrações locais, como o Mercadão de São Paulo, onde experimentou diversas comidas típicas. A visita foi marcada por momentos de alegria e troca cultural, consolidando ainda mais seu carinho pelo país.