Sonia Abrão desaprova desempenho de Jade Picon em Travessia

A apresentadora Sonia Abrão fez comentários fortes sobre a estreia de Jade Picon como atriz na novela “Travessia”, que foi exibida pela TV Globo em 2022. Durante a nova temporada do programa “De Frente com Blogueirinha”, Sonia não hesitou em criticar a atuação da influenciadora. Ela afirmou que não conseguiu ver nada positivo na performance de Jade e a definiu como “péssima” e “horrível”. Sonia expressou preocupação ao saber que Jade poderia voltar a atuar em uma nova novela.

Essa crítica se alinha ao feedback, em geral, desfavorável que Jade recebeu tanto do público quanto de profissionais da área. Muitos destacaram a falta de experiência da ex-participante do Big Brother Brasil em um papel tão exigente como o de uma atriz. Sonia apontou que ficou evidente que Jade não estava preparada para tal desafio: “Estava claro que não ia dar certo, e ela não tinha a menor experiência. Mesmo com algum talento, pelo contexto e pela forma como foi escalada, isso não se destacaria.”

Apesar de suas críticas, Sonia também refletiu sobre a responsabilidade da emissora e da autora da novela, Gloria Perez. Ela mencionou que Jade não foi a responsável pela decisão de participar do projeto: “Se a Globo confiou nela e a Gloria Perez escolheu dar uma oportunidade, isso não é culpa dela.” No entanto, Sonia acredita que essa “exposição precoce” pode ter comprometido as chances futuras de Jade como atriz, deixando-a em uma posição difícil para conquistar a confiança do público novamente. “Agora, ficou mais complicado se ela quiser ser levada a sério na atuação. Acredito que a confiança no seu talento foi prejudicada”, concluiu.