Conselho de ética abre processo contra Gilvan da Federal

Na terça-feira, 8 de novembro, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reunirá para dar início a um processo que pode levar à perda do mandato do deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo.

Atualmente, Gilvan está com seu mandato suspenso por 90 dias devido a ofensas graves dirigidas à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ele a chamou de “amante”, o que gerou indignação e levou à sua suspensão temporária. Contudo, o processo no Conselho de Ética pode resultar em uma penalidade mais severa, que é a perda definitiva de seu cargo como deputado.

A denúncia contra Gilvan alega que suas declarações foram “abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas”. O Conselho avaliou que o deputado ultrapassou os limites da “liberdade de expressão” ao agir de forma que feriu a “dignidade da Câmara dos Deputados”.

Em sua defesa, Gilvan da Federal argumentou que a representação contra ele é vaga e não apresenta clareza nos seus termos. Além disso, mencionou que a confusão envolvendo ele e o deputado Lindbergh Farias começou por iniciativa deste último, minimizando sua responsabilidade na situação. A reunião do Conselho será crucial para definir os próximos passos e as consequências para o deputado.