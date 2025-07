Preço do primeiro carro fabricado no Brasil com inflação corrigida

O Romi Isetta, lançado em 1956, é uma verdadeira relíquia do Brasil. Esse foi o primeiro carro fabricado no nosso território, e ele se tornou um ícone que atravessa gerações. Em setembro de 2026, o modelinho vai completar 70 anos desde que desfilou pela primeira vez nas ruas de São Paulo, saindo da loja da Companhia Distribuidora Brasileira Comércio e Indústria, na rua Marquês de Itu.

No início, apenas 16 unidades foram apresentadas, mas seu impacto foi duradouro. Hoje, alguns desses carros ainda estão registrados no Detran-SP e, devido ao seu valor histórico, alguns chegam a ser avaliados em até R$ 100 mil. O Romi Isetta era compacto e carismático, com apenas 2,28 metros de comprimento. Ele contava com um motor de dois tempos bicilíndrico, chassi tubular e uma porta só, conquistando o coração de muitos brasileiros.

Inclusive, se pensarmos no valor do Isetta hoje, levando em conta a inflação, a conta é bem interessante.

Preço inicial e mudança nas regras

Para entender a trajetória do preço do Romi Isetta, é bom lembrar que o valor inicial dele nos anos 50 era de cerca de US$ 700. Contudo, esse preço logo mudou devido a uma reestruturação nas regras do setor automotivo. Em 1959, o GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística) introduziu novas legislações que restringiram incentivos fiscais apenas para carros que tivessem pelo menos 70% de suas peças produzidas no Brasil e que acomodassem quatro passageiros.

Sem isenção, valor dobrou

O Isetta, com seus dois lugares, perdeu esse benefício fiscal, o que fez seu preço dobrar para US$ 1.400. Esse valor seria aproximadamente 60% do que custava um Fusca na época, e essa valorização acabou tendo um grande impacto na presença do modelo no mercado.

Conversão histórica para cruzeiros

Na época de seu lançamento, o dólar estava cotado a Cr$ 71,30. Portanto, o Romi Isetta começou sendo vendido por Cr$ 49.910,00 e, após a mudança nas regras, saltou para Cr$ 99.820,00. O cálculo leva em consideração a conversão entre o valor em dólar e a cotação vigente em cruzeiros.

Atualmente, usando dados do Banco Central e o índice IGP-DI da FGV, foi possível atualizar esses preços. Assim, o romi Isetta que não tinha restrições de isenção estaria custando cerca de R$ 37.860,51, enquanto o modelo vendido após o GEIA teria um valor corrigido de R$ 75.721,02. Esses números mostram como o carrinho pioneiro poderia ter um preço relevante hoje, mesmo com suas dimensões modestas.

Valor de colecionador vai além da inflação

Apesar dos reajustes pela inflação, muitos colecionadores estão dispostos a pagar mais, e alguns exemplares em bom estado já estão sendo vendidos por mais de R$ 100 mil. Isso evidencia não só o valor econômico, mas também a carga emocional e histórica que o Romi Isetta carrega para muitos brasileiros.