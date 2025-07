Trilha sonora de Êta Mundo Melhor reúne clássicos e raridades

A novela Êta Mundo Melhor! tem se destacado na televisão brasileira não apenas pela audiência, mas também pela sua trilha sonora rica e bem escolhida. Ambientada entre os anos 1940 e 1950, a produção da TV Globo encanta o público com uma seleção musical que combina clássicos nacionais e joias internacionais.

Logo no início da trama, a música "O Sanfoneiro Só Tocava Isso" é interpretada por Lauana Prado, trazendo um ar de nostalgia que reflete os sentimentos e valores da época retratada na novela. A canção ajuda a estabelecer a atmosfera da história desde os primeiros momentos.

Além das canções brasileiras, a trilha sonora inclui grandes nomes internacionais. O lendário Frank Sinatra e a sofisticada Ella Fitzgerald estão entre os artistas que contribuem para a riqueza musical da novela. A elegância das músicas de Fitzgerald, com duas faixas na trilha, complementa o repertório.

Principais Destaques da Trilha Sonora

A trilha sonora de Êta Mundo Melhor! reúne uma variedade de músicas que representam tanto a música popular brasileira quanto clássicos do jazz. Confira alguns dos destaques:

Canções Brasileiras:

"Tudo que Acontece de Ruim É Para Melhor" – Paulinho Moska

– Paulinho Moska "Meu Vício é Você" – Nelson Gonçalves

– Nelson Gonçalves "Tudo o Que Você Podia Ser" – Milton Nascimento

– Milton Nascimento "É o Amor" – Zezé Di Camargo & Luciano

– Zezé Di Camargo & Luciano "Meu Policarpo" – Sérgio Reis

– Sérgio Reis "Saudade da Minha Terra" – Chitãozinho & Xororó

– Chitãozinho & Xororó "As Andorinhas" – Ana Castela e Trio Parada Dura

– Ana Castela e Trio Parada Dura "Um Nós por Dois Eus" – Os Nonatos

– Os Nonatos "Beijinho Doce" – As Galvão

– As Galvão "Laço da Saudade" – Peão Carreiro e Praiano

– Peão Carreiro e Praiano "Um Gago Apaixonado" – João Nogueira

– João Nogueira "Que Será" – Dalva de Oliveira

Canções Internacionais:

"Bewitched, Bothered and Bewildered" – Ella Fitzgerald

– Ella Fitzgerald "Do I Love You?" – Ella Fitzgerald

– Ella Fitzgerald "Nothing but the Best" – Frank Sinatra

Essa diversidade musical, que inclui sertanejo, samba de raiz, MPB e jazz, cria um ambiente atemporal e ressoa emocionalmente com os telespectadores.

Uma das Novelas Mais Longas

Êta Mundo Melhor! está programada para exibição até 27 de fevereiro de 2026, com um total de 208 capítulos. Isso faz dela a novela das seis mais longa da década e uma das mais extensas da história do horário.

O roteiro foi inicialmente desenvolvido por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Mauro Wilson, que foi responsável pelos 30 primeiros episódios. Depois, Mauro assume a autoria principal, contando com uma equipe que inclui Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A direção artística fica a cargo de Amora Mautner, junto com a codireção de João Paulo Jabur, Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo.

Futuro da Faixa das Seis

Mesmo com mais de um ano para o término de Êta Mundo Melhor!, a Globo já anunciou o próximo projeto para o horário das seis. A novela “A Nobreza do Amor” tem estreia marcada para 2 de março de 2026. Embora os detalhes sobre a trama sejam mantidos em sigilo, as expectativas são altas, especialmente com a possível participação da atriz Camila Pitanga, que pode trazer mais força à narrativa e ao elenco da nova produção.