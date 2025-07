Terra pode ficar escura por 6 minutos em agosto

Nos últimos dias, um rumor alarmante tem circulado nas redes sociais, afirmando que a Terra ficará mergulhada em escuridão por seis minutos no próximo sábado, 2 de agosto. Essa informação gerou inquietação entre muitas pessoas, mas não possui qualquer fundamento científico.

A ideia de que o lado iluminado do planeta pode ser coberto por trevas ao mesmo tempo que o lado escuro é, na verdade, impossível. Para que isso ocorresse, seria necessário um objeto do tamanho da Terra ou até maior, algo que não existe. Esse boato é mais um exemplo de como informações distorcidas podem se espalhar rapidamente na internet, confundindo as pessoas.

### Origem do boato e o que realmente vai acontecer

O mal-entendido parece ter surgido de uma confusão com um evento astronômico que, de fato, ocorrerá no dia 2 de agosto — mas não agora, e sim em 2027. Esse evento é um eclipse solar total, muito esperado por astrônomos e apreciadores de fenômenos naturais. Durante o pico do eclipse, a escuridão será impressionante, durando mais de seis minutos em alguns locais.

O eclipse de 2027 será visível principalmente no norte da África e no Oriente Médio. Em Luxor, no Egito, a totalidade do eclipse atingirá 6 minutos e 23 segundos, um tempo consideravelmente maior do que o eclipse de 2017, que durou 2 minutos e 40 segundos, e o de 2024, que terá 4 minutos e 28 segundos de totalidade.

### Eclipse de 2027 será o mais longo do século

Esse eclipse solar será o mais longo do século 21, ficando atrás apenas de um evento previsto para 16 de julho de 2186, que poderá durar até 7 minutos e 29 segundos. Além disso, outra ocorrência significativa está prevista para 2096, com 6 minutos e 7 segundos de escuridão total.

Vale destacar que nenhum eclipse solar cobre todo o planeta. A chamada “faixa de totalidade” desse fenômeno é restrita. No caso do eclipse de 2027, essa faixa terá no máximo 258 quilômetros de largura, estendendo-se de Cádiz, na Espanha, até a região do Chifre da África, passando por cidades históricas como Tânger, Benghazi, Meca e Luxor.

### Fenômeno será usado pela ciência

Além de proporcionar um espetáculo visual, o eclipse de 2027 será uma oportunidade para cientistas realizarem experimentos significativos, como testes da teoria da relatividade de Einstein. Não será o único eclipse solar total antes do fim da década. Outro está previsto para 12 de agosto de 2026, que será visível da Islândia até a Espanha. Esses fenômenos acontecem aproximadamente a cada 18 meses, embora nem todos sejam visíveis em todas as partes do mundo.

Portanto, não há motivo para preocupação: a Terra não será envolta em escuridão total no próximo sábado. Contudo, para os amantes de astronomia, o eclipse de 2027 promete ser um evento marcante, tanto pela beleza do fenômeno quanto pelo seu significado científico.