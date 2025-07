A grande muralha da China pode ser vista do espaço?

Por muito tempo, a Grande Muralha da China foi celebrada como a única criação humana que podia ser vista do espaço a olho nu. No entanto, essa ideia foi desmentida em 2004 pelo astronauta Yang Liwei, o primeiro chinês a fazer uma viagem ao redor da Terra. Ele afirmou que, de lá de cima, não conseguiu enxergar a muralha, o que gerou um grande burburinho e acabou com um dos mitos mais populares sobre essa maravilha arquitetônica.

A visibilidade de obras feitas pelo homem, incluindo a Grande Muralha, depende de uma série de fatores, como condições atmosféricas e a capacidade do observador de interpretar o que vê. Segundo a Academia de Ciências da China, outras construções, como as pirâmides do Egito e a hidrelétrica de Itaipu, também podem ser vistas do espaço, mas não é algo fácil e certamente não acontece a olho nu.

A realidade por trás

Após um erro de interpretação em imagens capturadas pela NASA, a situação ficou ainda mais clara. A agência americana inicialmente acreditou ter identificado a Muralha, mas, na verdade, o que viram foi o curso de um rio entre montanhas. Com isso, a NASA reconheceu publicamente que a Grande Muralha não é visível do espaço sem o uso de equipamentos específicos.

O astrônomo Phil Plait, conhecido por suas contribuições em comunicação científica, comentou sobre as limitações da visão humana. Ele explicou que a nossa capacidade de distinguir objetos distantes é bastante limitada. Com uma resolução angular média de um minuto de arco, sabemos que essa é a menor separação que conseguimos perceber entre dois pontos.

Para se ter uma ideia, a Grande Muralha se estende por aproximadamente 21 mil quilômetros, mas tem apenas 4 metros de largura. Isso faz dela um objeto muito fino para ser identificado de longe. Para vê-la da Lua, que está a cerca de 380 mil quilômetros da Terra, seria necessário ter uma capacidade visual excepcional para distinguir essa linha muito estreita.

Em termos práticos, isso significa que a visão humana simplesmente não consegue localizar a Muralha a essa distância. Fatores como largura, contraste com o ambiente e a limitação dos nossos olhos precisam ser considerados. Assim, a noção de que a Muralha seria facilmente visível é, na verdade, mais um mito do que uma realidade concretizada.