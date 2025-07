Filho de Schumacher comenta sobre nova escuderia na F1

Mick Schumacher, filho do icônico piloto Michael Schumacher, está buscando retornar à Fórmula 1. Após passar três temporadas afastado da principal categoria do automobilismo, Mick compartilhou suas expectativas e novidades sobre sua carreira em uma entrevista recente.

Mick, que foi piloto da equipe Haas por dois anos, revelou que está em negociações avançadas com a Cadillac, uma equipe que se prepara para estrear na Fórmula 1. Ele expressou entusiasmo pela possibilidade de se juntar a um projeto que considera fascinante. “A Fórmula 1 sempre foi uma paixão minha, algo que me acompanha desde a infância. Nunca deixei de sonhar com isso”, afirmou Mick.

Atualmente, Mick Schumacher compete pela equipe Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA. Além de sua passagem pela Haas, ele também teve a experiência de ser piloto reserva da Mercedes e da McLaren na Fórmula 1. Em suas declarações, Mick ressaltou o quanto evoluiu durante esse período: “As pessoas que apostam em mim sabem o que estão fazendo. Aprendi muito como piloto reserva e estive em equipes diferentes, o que foi muito enriquecedor”.

Recentemente, ele confirmou que as conversas com a Cadillac estão em andamento e elogiou a equipe e seu projeto para a próxima temporada. “As trocas têm sido muito positivas. A Cadillac já contratou uma equipe fantástica para esse projeto, e sinto-me honrado em participar dessa negociação. É uma posição muito promissora”, declarou.

A Cadillac foi anunciada como a 11ª equipe da Fórmula 1, com previsão de entrar na competição a partir de 2026. A escuderia atende aos requisitos exigidos pela organização da Fórmula 1 e contará com o apoio da TWG Motorsports e da General Motors (GM). A Cadillac utilizará o nome GM/Cadillac na categoria e começará a fornecer motores em 2029, enquanto isso, fará uma parceria com a Ferrari para a utilização de motores e outros componentes.

Mick Schumacher tem uma trajetória na Fórmula 1, onde passou pela equipe Haas de 2021 a 2022. Durante sua passagem, ele participou de 43 Grandes Prêmios, com seu melhor resultado sendo um sexto lugar no GP da Áustria de 2022. Com a possibilidade de voltar à Fórmula 1, Mick espera retomar sua trajetória, seguindo os passos do pai em busca de sucesso nas pistas.