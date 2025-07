Terceiro lote de restituição pode ser consultado esta semana

Restituição do Imposto de Renda: Novas Datas e Informações Importantes

Os contribuintes brasileiros devem ficar atentos, pois já estão disponíveis novas datas para receber a restituição do Imposto de Renda 2025. O terceiro lote de restituições poderá ser consultado a partir da quinta-feira, 24 de julho, com o pagamento programado para o dia 31 do mesmo mês. Além dessa data, os contribuintes também poderão receber em dois outros lotes: um em 29 de agosto e outro em 30 de setembro.

O valor a ser restituído neste terceiro lote terá uma correção de 1,10% baseada na taxa Selic, acrescida de juros de 1% ao mês, totalizando 2,10% de correção. Essa medida garante que o valor recebido esteja atualizado, proporcionando maior segurança financeira para os beneficiários.

Nos dois primeiros lotes, a Receita Federal já distribuiu um total de R$ 22 bilhões. O primeiro lote apresentou 6.257.108 contribuintes e o segundo lote contemplou 6.545.322, ambos com valor total de R$ 11 bilhões.

Calendário de Pagamento da Restituição do IR 2025

1º lote – já pago

– já pago 2º lote – já pago

– já pago 3º lote – 31 de julho

– 31 de julho 4º lote – 29 de agosto

– 29 de agosto 5º lote – 30 de setembro

Grupos Prioritários

Os pagamentos são feitos prioritariamente para alguns grupos, conforme estabelecido pela Receita Federal. Os primeiros a receber são:

Contribuintes com mais de 80 anos.

Contribuintes com mais de 60 anos, portadores de deficiência ou com doenças graves.

Professores cuja maior parte da renda vem da educação.

Aqueles que fizeram a declaração pré-preenchida e indicaram o Pix para recebimento.

Contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou que também indicaram o Pix.

Como Consultar a Restituição

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal). Uma vez na página, é necessário clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Existe a opção de consulta simplificada ou completa através do extrato de processamento, acessível pelo e-CAC.

Caso o contribuinte identifique pendências na declaração, ele pode corrigi-las através de uma retificação.

Detalhes do Pagamento

Os valores da restituição são depositados na conta bancária informada na declaração ou via Pix, pelo Banco do Brasil. O contribuinte deve resgatar o valor em até um ano; caso contrário, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC.

Prazo para Entrega da Declaração

O prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda encerrou-se no dia 30 de maio. Atrasos nas entregas geram multas que variam de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Neste ano, foram recebidas 43,3 milhões de declarações, com mais da metade (50,3%) sendo feitas de forma pré-preenchida.

Dicas Para Utilização da Restituição

Especialistas em finanças sugerem que os contribuintes utilizem a restituição para quitar dívidas ou investir. É considerado um bom momento para organizar as finanças, priorizando o pagamento de contas essenciais, como aluguel e serviços básicos. Para aqueles sem dívidas, recomenda-se destinar a quantia a investimentos em renda fixa ou em capacitação profissional.

Ao utilizar a restituição com planejamento, os contribuintes podem garantir uma maior segurança financeira e um futuro melhor.