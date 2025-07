Nova tecnologia do WhatsApp pode facilitar invasões de contas

A chegada da inteligência artificial (IA) ao WhatsApp, através da Meta, gerou um bom debate sobre a privacidade. Muita gente ficou preocupada assim que esse recurso começou a funcionar. Para muitos usuários, a presença constante da IA é vista como uma intrusão, especialmente em países fora da União Europeia, onde as leis de proteção de dados são menos rigorosas.

Um ponto que tem incomodado bastante as pessoas é que a IA aparece como um contato separado na lista de conversas, o que altera a forma como costumamos usar o aplicativo. Embora não seja possível desligar a IA completamente, existem algumas dicas para reduzir sua presença e minimizar a sensação de invasão.

Preocupações com privacidade e proteção de dados

Um dos maiores focos de preocupação é a coleta de dados sem que o usuário tenha dado um consentimento claro e explícito. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige que essa coleta seja feita com toda a transparência. A Meta dá a opção para que as pessoas possam se opor à utilização de seus dados, mas a dúvida sobre a falta de um consentimento inicial deixa muitos questionando se a empresa está realmente cumprindo essa legislação.

Por outro lado, a Meta também está investindo em segurança, utilizando criptografia de ponta a ponta para proteger as conversas. Apesar dessas medidas, o tema da privacidade continua sendo o centro da discussão, pois a empresa precisa encontrar um equilíbrio entre inovação tecnológica e a clareza no uso dos dados.

Estratégias para reduzir a presença da Meta AI

Se você quer ter um pouco mais de tranquilidade em relação à IA no WhatsApp, há maneiras de reduzir sua visibilidade. No Android, por exemplo, você pode arquivar a conversa com a IA. Para fazer isso, é só abrir o WhatsApp, pressionar o chat da IA e tocar no ícone de arquivar. Já no iPhone, o processo é simples: basta deslizar o chat para a esquerda e escolher “Arquivar”.

Outra dica é tentar retirar a IA da tela inicial do aplicativo, se o seu aplicativo permitir essa configuração. Vá nas opções de “Conversas” e desative o botão que diz "Mostrar botão Meta AI". Essas ações não eliminam a presença da IA, mas ajudam a minimizar seu impacto visual no dia a dia.

“Processamento Privado”

Para responder a todas essas críticas e preocupações, a Meta anunciou um recurso chamado “Processamento Privado.” A ideia é que os dados sejam processados localmente nos aparelhos dos usuários. Essa mudança busca garantir que as operações da IA não afetem a privacidade das conversas, oferecendo uma camada extra de segurança junto com a criptografia que já existe.

Essas melhorias visam atender às expectativas de segurança dos usuários e tranquilizá-los sobre a proteção das suas informações pessoais, tornando a experiência no WhatsApp menos invasiva.