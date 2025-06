Tempestade severa em alerta no centro da Pensilvânia

Alerta de Tempestade Severa em 28 Condados da Pensilvânia Central

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade severa que ficará em vigor até às 20h de sábado para 28 condados da Pensilvânia Central. Os condados afetados incluem: Bedford, Blair, Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Clinton, Columbia, Cumberland, Dauphin, Elk, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lycoming, McKean, Mifflin, Montour, Northumberland, Perry, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Tioga e Union.

O alerta se estende a várias cidades importantes, como Altoona, Bedford, Berwick, Bloomsburg, Bradford, Carlisle, Chambersburg, Clearfield, Coudersport, Danville, Dubois, Emporium, Harrisburg, Hershey, Huntingdon, Johnstown, Laporte, Lewisburg, Lewistown, Lock Haven, Mansfield, McConnelsburg, Mifflintown, Mount Union, Newport, Pottsville, Renovo, Ridgeway, Selinsgrove, Shamokin, Somerset, St. Mary’s, State College, Sunbury, Waynesboro, Wellsboro e Williamsport.

Meteorologistas alertam que há possibilidade de tempestades fortes a severas, que podem trazer chuvas intensas e ventos danosos. A expectativa é que as condições climáticas se tornem mais instáveis nas próximas horas, com a aproximação de uma frente fria. À medida que a umidade aumenta, a sensação térmica pode se aproximar dos 34°C.

As tempestades são mais prováveis entre 14h e 22h, e será crucial que a população permaneça atenta às atualizações meteorológicas e siga as orientações de segurança. As autoridades recomendam que as pessoas se mantenham em ambientes seguros durante a tempestade e fiquem atentas a possíveis interrupções na energia elétrica e danos materiais.

Após a passagem da frente fria, espera-se que o clima melhore gradualmente, com temperaturas ainda quentes, mas menos úmidas nos dias seguintes. Na segunda-feira, a situação pode se complicar novamente, com a possibilidade de novas chuvas e tempestades. Informação sobre as condições climáticas continuará a ser monitorada, e o público deve se manter informado.