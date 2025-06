Premiações dos clubes no Mundial de Clubes: um balanço atual

O Mundial de Clubes da FIFA avançou para as oitavas de final, e com isso, surgiram os números que mostram quais clubes arrecadaram mais dinheiro até agora. O Manchester City é o destaque, conquistando a maior quantia com US$ 52,41 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 287 milhões.

Esse valor impressionante se deve a algumas razões. O Manchester City lidera o ranking da Uefa, o que garantiu ao clube um valor inicial significativo de US$ 38,91 milhões apenas por participar do torneio. Além disso, o time venceu os três jogos da fase de grupos, somando US$ 6 milhões por essas vitórias. A classificação para as oitavas de final também trouxe um bônus de US$ 7,5 milhões.

Os times europeus dominam a lista dos maiores ganhos. Após o Manchester City, o Real Madrid ocupa a segunda posição com US$ 49,1 milhões, seguido pelo Bayern de Munique com US$ 45,8 milhões, PSG com US$ 43,4 milhões e Chelsea com US$ 41,1 milhões. O Flamengo aparece em nono lugar, com um total de US$ 27,71 milhões (cerca de R$ 151,8 milhões).

Outros clubes brasileiros, como Botafogo, Fluminense e Palmeiras, estão logo atrás, cada um acumulando US$ 26,71 milhões (aproximadamente R$ 146,35 milhões). Esse valor é superior ao que algumas equipes que avançarão para as oitavas de final conseguiram arrecadar, incluindo Al Hilal, Inter Miami e Monterrey.

Na parte inferior da lista de arrecadação, o Auckland City, da Nova Zelândia, é o menos rentável. O time perdeu de 10 a 0 para o Bayern de Munique, mas conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors, o que garantiu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) apenas pela última partida, valor que será dividido entre os jogadores.

A tabela a seguir mostra o ranking de premiações dos principais clubes que participaram do Mundial de Clubes:

1. Manchester City – US$ 52,41 milhões (R$ 287,18 milhões)

2. Real Madrid – US$ 49,1 milhões (R$ 269 milhões)

3. Bayern de Munique – US$ 45,8 milhões (R$ 251 milhões)

4. PSG – US$ 43,4 milhões (R$ 237,81 milhões)

5. Chelsea – US$ 41,1 milhões (R$ 225,2 milhões)

6. Borussia Dortmund – US$ 39,6 milhões (R$ 217 milhões)

7. Inter de Milão – US$ 37,2 milhões (R$ 203,8 milhões)

8. Benfica – US$ 30,3 milhões (R$ 166 milhões)

9. Flamengo – US$ 27,71 milhões (R$ 151,8 milhões)

10. Juventus – US$ 26,9 milhões (R$ 147,4 milhões)

11. Botafogo – US$ 26,71 milhões (R$ 146,35 milhões)

12. Fluminense – US$ 26,71 milhões (R$ 146,35 milhões)

13. Palmeiras – US$ 26,71 milhões (R$ 146,35 milhões)

14. Atlético de Madrid – US$ 26,4 milhões (R$ 144,66 milhões)

15. Porto – US$ 22,1 milhões (R$ 121 milhões)

16. Al Hilal – US$ 21,05 milhões (R$ 115,3 milhões)

17. Inter Miami – US$ 21,05 milhões (R$ 115,3 milhões)

18. Monterrey – US$ 21,05 milhões (R$ 115,3 milhões)

19. River Plate – US$ 18,21 milhões (R$ 99,8 milhões)

20. Boca Juniors – US$ 17,21 milhões (R$ 94,3 milhões)

21. RB Salzburg – US$ 16 milhões (R$ 87,66 milhões)

22. Mamelodi Sundowns – US$ 12,55 milhões (R$ 68,77 milhões)

23. Al Ahly – US$ 11,55 milhões (R$ 63,3 milhões)

24. Al Ain – US$ 11,55 milhões (R$ 63,3 milhões)

25. Espérance – US$ 11,55 milhões (R$ 63,3 milhões)

26. LAFC – US$ 10,55 milhões (R$ 57,8 milhões)

27. Pachuca – US$ 9,55 milhões (R$ 52,33 milhões)

28. Seattle Sounders – US$ 9,55 milhões (R$ 52,33 milhões)

29. Ulsan – US$ 9,55 milhões (R$ 52,33 milhões)

30. Urawa Reds – US$ 9,55 milhões (R$ 52,33 milhões)

31. Wydad – US$ 9,55 milhões (R$ 52,33 milhões)

32. Auckland City – US$ 4,58 milhões (R$ 25,1 milhões)

Além disso, as premiações das próximas fases do torneio foram definidas da seguinte forma:

– Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,36 milhões)

– Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 115,78 milhões)

– Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 165,4 milhões)

– Campeão: US$ 40 milhões (R$ 220 milhões)

Assim, a competição continua movimentando grandes quantias e atraindo a atenção de clubes e torcedores ao redor do mundo.