Recuperação de capital nordestina atrai grandes investimentos

Em meio a crises econômicas que balançaram o Brasil entre 2015 e 2021, diversas capitais do Nordeste enfrentaram dificuldades, como cortes de verbas, atrasos em obras e queda na competitividade. Mas Teresina, a capital do Piauí, decidiu seguir um caminho diferente. Com uma gestão cuidadosa das finanças, investimentos em tecnologia e na formação da população, a cidade tem mostrado resultados impressionantes. Hoje, Teresina é uma das cidades mais equilibradas economicamente do país, atraindo cada vez mais investimentos nacionais e internacionais.

Enquanto outras capitais enfrentaram explosões de dívidas, Teresina optou por um rigor fiscal, focando na inovação e no desenvolvimento de seu povo. Essa combinação trouxe frutos e transformou a cidade em um exemplo de que é possível gerenciar bem os recursos públicos mesmo em tempos difíceis.

Contas públicas organizadas: o segredo silencioso do sucesso

Um dos fatores que explica o sucesso de Teresina é a sua disciplina fiscal. A cidade se destaca em rankings de transparência e gestão financeira, com superávits mesmo em tempos de crise. Isso significa que Teresina gasta menos do que arrecada, uma raridade nas administrações municipais. Essa organização fiscal permite que o município mantenha seus investimentos, honre compromissos com fornecedores e pague seus servidores em dia.

Essa estabilidade econômica torna a cidade atrativa para empresas que buscam um ambiente seguro para se instalar, essencial para quem pensa em planejar a longo prazo.

Inovação e tecnologia: o novo combustível da capital do Piauí

Teresina percebeu que o crescimento não depende apenas de grandes indústrias. Em vez disso, a cidade investiu na economia do conhecimento. Hoje, possui o CITinova – Centro de Inovação Tecnológica, que conecta pesquisadores, estudantes e empreendedores a programas de inovação. Além disso, instituições como a UFPI (Universidade Federal do Piauí) e o Instituto Federal do Piauí (IFPI) desenvolvem pesquisas em setores como:

Tecnologia da informação

Saúde digital

Logística e cidades inteligentes

Energias renováveis

Esse ecossistema de startups e empresas de base tecnológica está se desenvolvendo, especialmente na área de soluções para o governo, educação à distância e atendimento digital. Com isso, Teresina se destacou como um centro de inovações, atraindo parcerias com importantes instituições, como BNDES e Sebrae.

Educação técnica: um trunfo estratégico para geração de emprego

Para que a inovação avance, é essencial ter mão de obra qualificada. E Teresina apostou nessa formação. A cidade possui um dos melhores arranjos educacionais do Nordeste, com o Sistema S (Senai, Sesi, Senac) oferecendo cursos alinhados às necessidades do mercado. A reestruturação de escolas técnicas e parcerias com empresas possibilitaram programas de estágio e cursos de qualificação em áreas como:

Redes de computadores

Desenvolvimento mobile e web

Automação industrial

Logística

Atendimento ao cliente

Com essa preparação, grandes empresas de call center e tecnologia começaram a se instalar na cidade, oferecendo milhares de empregos e boas oportunidades de carreira.

Infraestrutura e estabilidade: a equação que atrai grandes investidores

Além de uma força de trabalho capacitada e segurança fiscal, Teresina se destaca pela infraestrutura em expansão. Com boas estradas, aeroportos com voos diários e investimentos em saneamento, a cidade se configurou como um lugar ideal para empresas que desejam operar no Nordeste sem altos custos.

Nos últimos anos, empresas dos setores de logística, energia e alimentação abriram operações nas proximidades de Teresina, atraídas por condições favoráveis, como:

Custos operacionais mais baixos comparados a outras capitais do Nordeste

Estabilidade política e orçamentária

Incentivos para novas instalações

Oferta de terrenos urbanizados

Um modelo nordestino de cidade competitiva

Teresina está se destacando como um exemplo de cidade média que se tornou referência sem depender de megaprojetos ou soluções milagrosas. A cidade fez investimentos que realmente importam:

Formação de profissionais qualificados

Controle rigoroso das contas

Fomento à tecnologia e inovação

Políticas públicas sustentáveis

O resultado disso tudo? Melhores índices de geração de empregos, baixos níveis de inadimplência e crescimento econômico acima da média do Nordeste nos últimos anos.

Teresina representa uma nova era para as capitais brasileiras, que entendem que o desenvolvimento precisa ser construído sobre bases sólidas. Com exemplos assim, é possível mostrar que a boa gestão pública pode fazer a diferença.