Temperatura máxima: filme da Globo hoje (6/7)

A TV Globo anunciou a exibição do filme "A Múmia", estrelado por Tom Cruise e Russell Crowe, neste domingo (6/7) na sessão Temperatura Máxima. A atração será transmitida logo após o programa Esporte Espetacular, por volta das 12h30.

A história do filme se passa na Mesopotâmia, onde, séculos atrás, uma mulher chamada Ahmanet tenta invocar Set, o Deus da Morte, para governar o mundo. No entanto, seus planos são interrompidos, e ela é mumificada e aprisionada em sua tumba. Nos tempos atuais, Nick Morton e Chris Vail, dois saqueadores de artefatos antigos, fazem uma descoberta acidental ao encontrar esta tumba. Junto com a pesquisadora Jenny Halsey, eles começam a investigar o local e acabam despertando Ahmanet. Assim que ela retorna, Ahmanet escolhe Nick como seu escolhido e busca a adaga de Set, que pode trazê-lo de volta à vida através do corpo dele.

Informações sobre o filme "A Múmia":

Título Original : The Mummy

: The Mummy Elenco : Sofia Boutella, Russell Crowe, Tom Cruise, Annabelle Wallis

: Sofia Boutella, Russell Crowe, Tom Cruise, Annabelle Wallis Direção : Alex Kurtzman

: Alex Kurtzman Dublagem : Nick Morton: Philipe Maia Henry Jekyll: Dario De Castro Jenny Halsey: Adriana Torres Ahmanet: Gabriela Bicalho Sgt. Vail: Manolo Rey Colonel Greenway: Ronaldo Júlio Malik: Fernando Sierpe

: Nacionalidade: Americana

O que é a Temperatura Máxima:

A Temperatura Máxima é uma tradicional sessão de cinema da TV Globo, que exibe filmes nas tardes de domingo. Essa programação começou em 3 de janeiro de 1989 e, geralmente, é exibida às 12h30, logo após o Esporte Espetacular. O público da Temperatura Máxima é bastante diversificado, buscando entretenimento e aventura aos domingos.