Críticas a príncipe Harry por ‘traição’ à rainha Elizabeth

Como Harry Afetou seu Relacionamento com a Rainha

A Rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022, teve um relacionamento conturbado com seu neto, o Príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle. Segundo relatos, a rainha ficou profundamente decepcionada após o casamento deles, especialmente após a polêmica entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey em março de 2021. A entrevista gerou reações intensas e afetou a dinâmica entre a reina e o casal.

Durante a conversa, Meghan afirmou que alguns membros da família real expressaram preocupações sobre a cor da pele de seu primeiro filho. Essa alegação de racismo deixou a rainha muito desapontada e, conforme revelado por um ex-assessor, Elizabeth sentiu-se traída. A fonte explicou que esse sentimento de traição se intensificou ainda mais por Harry e Meghan falarem sobre a família em um momento tão delicado, já que o Príncipe Philip, esposo da rainha, estava em seus momentos finais de vida.

A declaração de Buckingham Palace, que dizia que "algumas recordações podem variar", se referia às preocupações levantadas por Meghan, e foi interpretada como uma tentativa da rainha de minimizar a situação, embora muitos acreditassem que isso não era suficiente. Segundo o ex-assessor, a rainha acreditava que as acusações de racismo lançavam uma sombra sobre toda a família, o que a deixou profundamente decepcionada.

Após a entrevista, a tensão continuou a aumentar. Uma fonte mencionou que a rainha ficou "verdadeiramente furiosa" quando soube que Harry e Meghan usaram o apelido "Lilibet", nome que a rainha usava, para sua filha, sem pedir autorização. O palácio confirmou que não houve consulta prévia para a escolha do nome.

Consta que a família real integralmente responsabilizava Meghan pelas desavenças, considerando Harry uma "vítima" de manipulações. Segundo um amigo de William e Kate, essa situação foi comparada à história de Eduardo VIII, que abdicou do trono para ficar com Wallis Simpson em 1936. A comparação sugere que o que aconteceu com Harry e Meghan poderia seguir um caminho semelhante de separação.

Recentemente, uma conversa entre Harry e a rainha foi lembrada por uma operadora de telefonia do palácio, que relatou que a rainha ficou em silêncio ao receber a ligação do neto na época em que ele se mudou para os Estados Unidos. Normalmente, a rainha sempre reconhecia as pessoas que ligavam, aumentando a estranheza do momento.

Expectativas para Kate

Enquanto isso, Kate Middleton, esposa do Príncipe William, estará em destaque na próxima semana durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido. Embora não vá participar de um jantar formal, sua aparição será uma importante oportunidade de mostrar seu papel na família real.

Kate tem procurado manter um perfil mais discreto após seu tratamento de câncer. Recentemente, discutiu a dificuldade de lidar com o que chamou de "montanha-russa emocional" após sua recuperação, expressando sua vulnerabilidade e ressaltando a importância de encontrar um "novo normal" após momentos difíceis.

Ela havia sido diagnosticada com câncer em março de 2024 e completou o tratamento no início de 2025. De forma semelhante, seu sogro, o Rei Charles, também revelou estar enfrentando problemas de saúde.

Com a atenção da mídia e a pressão de ser uma figura pública, Kate está agora reavaliando sua abordagem em relação aos compromissos reais, enfatizando a necessidade de equilíbrio após anos de desafios pessoais e familiares. O suporte de William é incondicional, já que ambos lidam com a pressão do público e eventos recentes que afetaram toda a família real.