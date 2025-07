Galaxy S24 FE com 42% de desconto em promoção especial

O Galaxy S24 FE, disponível por R$ 2.509 à vista no Pix, está com um desconto de 42% no Mercado Livre. O preço original era de R$ 4.299. Este smartphone foi lançado em outubro de 2024 e se destaca pela tela de 6,7 polegadas do tipo Dynamic AMOLED 2X, que tem uma taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1.900 nits, proporcionando visibilidade em ambientes iluminados.

Recursos e Especificações

O dispositivo conta com uma resolução Full HD+ e densidade de 385 ppi, garantindo imagens nítidas. A proteção dianteira e traseira é feita com Gorilla Glass Victus+, aumentando a resistência a quedas e riscos.

Em termos de câmera, o Galaxy S24 FE possui uma principal de 50 megapixels, que inclui estabilização óptica e foco automático de dupla pixel. Além disso, conta com uma lente teleobjetiva com zoom ótico de 3x e uma lente ultra-angular que captura um campo de visão de 123°. O aparelho também permite gravação de vídeos em até 8K a 30 fps, oferecendo qualidade elevada para quem gosta de filmar.

O processador é o Exynos 2400e, fabricado com tecnologia de 4 nm. Ele apresenta dez núcleos de CPU e a GPU Xclipse 940, equilibrando desempenho e eficiência energética.

Bateria e Conectividade

A bateria tem capacidade de 4.700 mAh, prometendo até 28 horas de reprodução de vídeos segundo as informações da Samsung. O carregamento é feito com fio de 25 W, além de oferecer suporte para carregamento sem fio e reverso. O aparelho é certificado com resistência IP68, o que o torna à prova de água e poeira.

Em termos de conectividade, o Galaxy S24 FE é equipado com Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e uma porta USB-C 3.2. O smartphone roda o Android 14 com a interface One UI 6.1 e é prometido receber até sete atualizações de sistema.

Essas características fazem do Galaxy S24 FE uma escolha atrativa para quem procura boa performance e versatilidade, seja para uso diário ou atividades mais exigentes.