Temas de redação do Encceja 2025: creches e vício em apostas

No último domingo (3), candidatos do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2025) realizaram a prova de redação. Os participantes que buscavam o certificado do Ensino Fundamental abordaram o tema “A importância das creches para a sociedade brasileira”. Por outro lado, aqueles que estavam tentando a certificação do Ensino Médio escreveram sobre “Estratégias para enfrentar o vício em apostas na internet”.

O tema sobre vícios em apostas foi destacado por Fernando Andrade, professor de redação do Estratégia Vestibulares, como um assunto relevante e atual. Ele afirmou que o tema permite uma ampla variedade de argumentos e repertórios, sendo fundamental para conscientizar sobre um problema que vem crescendo na sociedade brasileira.

A redação do Encceja deve seguir o formato dissertativo-argumentativo e vale um total de 10 pontos. Para que os candidatos consigam obter o diploma, é necessário alcançar, pelo menos, 5 pontos na redação.

As próximas datas importantes para o Encceja 2025 incluem:

Aplicação da prova : 3 de agosto

: 3 de agosto Solicitação de reaplicação da prova : 4 a 8 de agosto

: 4 a 8 de agosto Divulgação do gabarito : até o dia 15 de agosto

: até o dia 15 de agosto Divulgação do resultado oficial: 15 de dezembro

A preparação para o Encceja é essencial, e os participantes podem se beneficiar de recursos online para melhorar suas habilidades de estudo e escrita.