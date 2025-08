Beto Carrero oferece desconto em agosto para moradores de SC

O mês de julho terminou, e o Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, registrou um grande movimento durante as férias escolares. A atração, que é o maior parque temático da América Latina, teve um impacto positivo na economia da região, beneficiando hotéis, transporte, bares, restaurantes e comércios de Penha, Balneário Camboriú, Itajaí e cidades vizinhas. O parque recebe, anualmente, cerca de 2,5 milhões de visitantes, o que gera aumento na arrecadação de impostos e a criação de empregos.

Com o fim das férias e o retorno às aulas, o parque está oferecendo descontos especiais para os residentes de Santa Catarina durante o mês de agosto. Essa é uma oportunidade para os catarinenses e aqueles que vivem no estado aproveitarem atrações ao longo do mês, pagando menos para entrar no parque.

O Beto Carrero World é conhecido por sua diversidade em atrações, desde montanhas-russas emocionantes até shows interativos. Entre as opções disponíveis, estão o Hot Wheels, onde crianças podem desfrutar de carrinhos e atrações com temática de velocidade, além de eventos como o Madagascar Circus, uma apresentação com acrobacias e música que chama a atenção de toda a família.

Os ingressos têm preços especiais para grupos: R$ 116,90 para duas pessoas, R$ 108,90 para três e R$ 99,90 para quatro.

Recentemente, o parque foi reconhecido como o segundo melhor parque temático do mundo segundo uma avaliação da Tripadvisor, recebendo o prêmio Travellers’ Choice. Este reconhecimento é dado a lugares que acumularam um número significativo de avaliações positivas de visitantes nos últimos doze meses. O primeiro lugar foi para o Ferrari World, em Abu Dhabi.

O Beto Carrero World continua a ser um destino popular para famílias, oferecendo não só diversão e entretenimento, mas também a criação de lembranças que durarão a vida toda.