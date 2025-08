BYD enfrenta Geely EX5 e Yuan Plus: qual é o melhor SUV elétrico?

A Geely, montadora chinesa, está de volta ao Brasil com uma nova proposta, apresentando o SUV elétrico EX5. Este veículo é moderno e destaca-se pelo design fluido, conforto e tecnologia avançada. O EX5 é o primeiro modelo global da marca e já está disponível em diversos países. No Brasil, ele é oferecido em duas versões: a Pro, por R$ 205.800, e a Max, por R$ 225.800, apresentando preços competitivos em relação a outros modelos do mercado.

O Geely EX5 enfrenta diretamente o BYD Yuan Plus, que também é conhecido como Atto 3 em outros lugares. O preço do Yuan Plus no Brasil é de R$ 235.800 para sua única versão, ou seja, R$ 10 mil a mais do que o modelo mais caro do EX5.

### Comparativo: EX5 vs. Yuan Plus

O confronto entre os dois modelos abrange aspectos como motorização, desempenho, autonomia, espaço interno e equipamentos. Ambas as montadoras divulgam informações sobre os veículos, que são um fator crucial para os consumidores.

#### Motorização

O EX5 supera o Yuan Plus em potência, oferecendo 218 cv contra 204 cv do rival. Ambos possuem motores elétricos na parte frontal e tração dianteira. No entanto, o torque é mais acirrado: 32,6 mkgf para o EX5, enquanto o Yuan Plus oferece 31,6 mkgf.

#### Desempenho e Autonomia

Apesar de ser maior e mais pesado, o Geely EX5 proporciona um desempenho superior, acelerando de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos na versão Pro e 7,1 segundos na versão Max; já o BYD leva 7,3 segundos. A velocidade máxima também varia, sendo de 180 km/h para o EX5 e 160 km/h para o Yuan Plus.

Quando se trata de autonomia, o EX5 também se destaca. A versão Max tem uma autonomia de 349 km e a Pro, impressionantes 413 km, enquanto o Yuan Plus oferece 294 km.

#### Espaço Interno e Capacidade do Porta-Malas

O Geely EX5 é consideravelmente mais espaçoso, medindo 4,61 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 1,67 metros de altura, com entre-eixo de 2,75 metros. Em comparação, o BYD possui 4,45 metros de comprimento, 1,87 metros de largura e 1,61 metros de altura, com um entre-eixo de 2,72 metros. O porta-malas do EX5 tem capacidade para 461 litros, superando os 312 litros do Yuan Plus.

#### Equipamentos de Série

A versão mais equipada do Geely EX5 inclui diversos itens de conforto e tecnologia, como teto solar panorâmico, carregador de celular sem fio, painel digital, ar-condicionado automático, câmeras de 360 graus e uma tela multimídia grande. O EX5 ainda se destaca com recursos exclusivos, como um porta-malas elétrico e um sistema de som com 16 alto-falantes.

Ambos os modelos contam com um pacote abrangente de assistentes de condução, mas o Geely inclui funções adicionais, como alerta de desembarque seguro.

### Conclusão

Em um comparativo geral, o Geely EX5 Max se destaca com vantagens em termos de espaço, potência, autonomia e equipamentos. Embora o BYD Yuan Plus tenha um design mais jovial e características únicas, o EX5 oferece uma proposta mais robusta e equipada para o consumidor brasileiro.