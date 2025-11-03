Teleférico de 7 km oferece vistas surreais e 999 degraus

O teleférico mais longo do mundo, localizado em Zhangjiajie, na China, percorre 7.455 metros enquanto desliza sobre paisagens de tirar o fôlego. Durante o trajeto, é possível avistar vales e penhascos moldados pelo vento e pela água, criando um cenário que parece ter saído de um sonho. A aventura começa na cidade e termina perto da imponente Caverna Tianmen, um arco natural que se destaca nas montanhas, envolvendo-se em nuvens e luzes suaves do amanhecer.

Para quem quer evitar filas e cabines lotadas, o ideal é embarcar antes das 8h. Assim, é possível apreciar a bela mudança da paisagem, que revela curvas dramáticas e desfiladeiros. Chegando ao topo, a temperatura pode cair de 5 a 10 graus em relação à base, então é bom ter um casaco à mão.

A travessia de 7.455 metros e o impacto visual

Durante a subida, o visitante se depara com um mosaico geológico impressionante. As encostas e picos que surgem e desaparecem na névoa criam uma sensação única de estar entre o urbano e o celestial. É uma espécie de corredor suspenso que leva o visitante a uma experiência envolvente.

A segurança é uma prioridade nesse sistema. As manutenções são feitas semanalmente, garantindo que tudo opere normalmente, mesmo em sua extensão singular. As cabines são estáveis e oferecem uma visão ampla, tornando cada momento no teleférico uma experiência emocionante.

Caverna Tianmen e os 999 degraus

Ao desembarcar, a Caverna Tianmen logo chama a atenção. Sua abertura natural se ilumina com diferentes tons ao longo do dia e pode estar envolta em névoa, tornando-a ainda mais mágica. Para chegar até lá, uma escadaria de 999 degraus apresenta um desafio físico, mas que vale o esforço. A subida leva de 20 a 30 minutos, e é comum ver pessoas tentando subir rapidamente. O melhor é ir no seu ritmo, alternando passos e pequenas pausas, principalmente se você não é muito habituado a treinos.

Se preferir, há escadas rolantes que ajudam a vencer o desnível com mais facilidade.

Passarelas de penhasco e passarela de vidro

Após passar pela praça de acesso, as passarelas se estendem sobre penhascos e abismos. O que chamam de corredor das nuvens oferece, em dias claros, vistas que mais parecem obra de arte. Aqui, caminhar torna-se uma imersão em paisagens deslumbrantes.

Uma das atrações desse trecho é a passarela de vidro. O piso transparente provoca um frio na barriga, já que permite ver a profundidade sob os pés. O acesso ao local custa 5 yuans (cerca de R$3,77), e o uso de protetores de sapato é exigido para manter tudo limpo e seguro.

Rotas no topo, templos e áreas de descanso

Ao chegar ao planalto, várias rotas sinalizadas guiam os visitantes. A Rota B, por exemplo, fica na ala oeste e demanda cerca de um quilômetro até seu início. Há variações de aclive e trechos próximos ao penhasco, onde áreas de descanso oferecem lojas e restaurantes para reabastecer as energias.

Um ponto que vale uma pausa é o Templo da Montanha Tianmen. Ele se destaca pela sua localização e pela atmosfera que envolve o local, com cânticos ecoando ao fundo.

Clima, segurança e logística do visitante

O clima na região exige estratégia. A temperatura no topo costuma ser 5 a 10 graus mais baixa, então é essencial levar um casaco leve, mesmo em dias ensolarados. Nos trechos mais frios, o uso de calçados com boa aderência é recomendado, especialmente nas passarelas.

Para evitar multidões, chegar cedo pela manhã é uma boa ideia. A equipe de operação sempre está atenta e orienta sobre possíveis fechamentos temporários para manutenção. Ao descer, o teleférico oferece vistas novas da cidade e dos vales.

Experiência cultural e fluxo de visitantes

Zhangjiajie é um verdadeiro caldeirão cultural, com a presença de visitantes de diversas partes do mundo, especialmente sul-coreanos. A infraestrutura oferece bilheteiras e sinalização adequadas para atender a todos.

Além do turismo contemplativo, a região atrai entusiastas de atividades radicais, como voos em wingsuit, e realiza eventos na famosa estrada de 99 curvas. Em dias de grande movimento, as filas podem ser longas entre o teleférico, as escadarias e as passarelas.

Com suas impressionantes 7.455 metros, o teleférico mais longo do mundo proporciona uma experiência única em três atos: passar sobre vales, enfrentar os 999 degraus e caminhar pelas passarelas nos penhascos. A combinação de segurança e beleza natural faz deste passeio um momento inesquecível.