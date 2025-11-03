Globo considera reprise de ‘O Outro Lado do Paraíso’ na programação

Após completar 60 anos de história com a reprise de novelas clássicas como Tieta, A Viagem e Rainha da Sucata, a Globo pretende trazer produções mais recentes para o horário do Vale a Pena Ver de Novo em 2026. Entre as opções, a novela O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, exibida originalmente entre 2017 e 2018, é uma forte candidata.

Estrelada por Bianca Bin e Marieta Severo, a novela teve um início difícil, mas se recuperou significativamente após mudanças no enredo. No seu fechamento, a trama alcançou uma média de 38,6 pontos na Grande São Paulo, com picos impressionantes de 48 pontos nos capítulos finais, de acordo com dados consolidados.

Transformações na trama

No começo, a novela foi vista como lenta, o que levou a emissora a encurtar a primeira fase. Para melhorar a audiência, Walcyr Carrasco promoveu ajustes importantes, como reformulação de personagens e redução de cenas polêmicas. A volta de Clara, interpretada por Bianca Bin, foi um ponto de virada. Sua emblemática frase, “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, elevou a audiência de 36 para 42 pontos.

A partir desse momento, O Outro Lado do Paraíso se tornou um dos maiores sucessos da década, destacando-se pela história de vingança da protagonista e pelo estilo envolvente que cativou o público.

Enredo e bastidores

Ambientada no Tocantins, a história gira em torno de Clara, uma jovem do Jalapão que se casa com Gael, interpretado por Sérgio Guizé, herdeiro de uma poderosa família. A vilã Sophia, vivida por Marieta Severo, tem planos de explorar as esmeraldas das terras do avô de Clara e, para isso, a interna em um manicômio.

Após dez anos, Clara retorna rica e determinada a se vingar, além de querer recuperar seu filho, que foi criado pela cunhada Lívia, interpretada por Grazi Massafera. Nessa jornada, ela conta com o apoio do advogado Patrick, vivido por Thiago Fragoso, em sua busca por justiça e revanche.