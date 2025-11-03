Entretenimento

Record garante 2º lugar com ‘Mãe’ e aumenta diferença para SBT

Cena da novela Mãe. Foto: Divulgação/Record
Record consolida 2º lugar com ‘Mãe’ e amplia vantagem sobre SBT

A novela “Mãe” continua a se destacar na programação da TV aberta, mantendo-se na vice-liderança de audiência. Na última sexta-feira, dia 31 de outubro, o folhetim exibido pela Record, das 20h59 às 21h43, apresentou números expressivos em várias regiões do país, superando o SBT com uma margem significativa.

Em São Paulo, o principal mercado de audiência, a novela alcançou uma média de 5,8 pontos, com um pico de 7,1 pontos e uma participação de 9,6%. Para fins de comparação, o SBT obteve apenas 2,9 pontos. No Rio de Janeiro, os números também foram positivos, com a trama marcando 5,2 pontos de média e 6,4 de pico, enquanto o concorrente ficou com apenas 1,6 ponto.

Esses resultados consolidaram “Mãe” entre os programas mais assistidos da emissora na semana de 27 a 31 de outubro, registrando uma média semanal de 6,4 pontos na Grande São Paulo. Essa estabilidade nos índices sugere que o público está se fidelizando à trama.

A tabela abaixo demonstra o desempenho da novela “Mãe” em comparação com “A.Mar”, exibida pelo SBT, durante essa semana:

| Dia | ‘Mãe’ | ‘A.Mar’ (SBT) |
|—————|——-|—————|
| Segunda (27) | 5,9 | 3,3 |
| Terça (28) | 6,4 | Não foi exibida |
| Quarta (29) | 7,1 | 4,6 |
| Quinta (30) | 6,8 | 3,0 |
| Sexta (31) | 5,8 | 2,8 |

Esses números reforçam a presença da Record como a segunda emissora mais assistida na faixa noturna, especialmente com “Mãe”, que tem se destacado ao manter índices de audiência acima da média do canal e à frente de programas consolidados do SBT.

A novela “Mãe” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, apresentando uma trama envolvente repleta de emoção, reviravoltas, amor e superação.

