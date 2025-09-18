Técnico da Petrobras recebe mais de R$ 12 mil líquidos, diz planilha

O sonho de trabalhar na Petrobras é algo que sempre atraiu a atenção de quem busca estabilidade e bons salários. Muitas vezes, surge aquele mito de que todo técnico da empresa começa ganhando R$ 20 mil logo de cara. Mas a verdade é bem diferente, e vamos desmistificar isso.

Segundo Willian Rabello, especialista na área e CEO do Concurseiro Zero1, um técnico da Petrobras, que atua na área administrativa e não embarca, já consegue uma remuneração líquida que ultrapassa os R$ 12 mil mensais. Isso é bem surpreendente e reflete um pacote de benefícios que muitos profissionais em outros setores simplesmente não têm.

Quanto ganha um técnico da Petrobras no cenário básico

O salário inicial para um técnico na Petrobras gira em torno de R$ 6.300 mensais. Parece um valor modesto, mas quando você soma ao longo do ano, dá mais de R$ 75 mil. E isso não é tudo!

Além do salário, os técnicos recebem benefícios como um vale-alimentação que pode chegar a R$ 2 mil mensais, férias pagas integralmente, um 13º salário e uma participação nos lucros que, para 2025, está fixada em cerca de R$ 52 mil. Com todos esses valores juntos, a remuneração anual pode facilmente ultrapassar R$ 200 mil.

Após deduzir impostos e contribuições da Previdência, o salário líquido pode variar em torno de R$ 12.800 por mês. E para quem tem filhos, o auxílio-educação pode aumentar esse número para até R$ 14.300.

Benefícios indiretos que fazem diferença

Mas não podemos esquecer dos benefícios indiretos que também pesam no final do mês. O depósito mensal de FGTS, plano de saúde familiar, um vale-alimentação robusto e previdência complementar fazem parte do pacote. Esses mimos são custos que muitos trabalhadores do setor privado não têm. Se esses profissionais fossem contratados no mercado privado, gastariam milhares de reais mensalmente com esses benefícios.

Por isso, mesmo parecendo que o salário líquido não bate com a lenda dos R$ 20 mil iniciais, a soma total deixa o técnico da Petrobras em uma posição de estabilidade e ganhos que superam a média no país.

Onde esses cargos estão e como entrar

Os cargos de técnico da Petrobras estão espalhados em unidades operacionais e administrativas em todo o Brasil. O último concurso ocorreu em 2023, e a expectativa é que novos processos seletivos sejam abertos em breve, devido à demanda crescente por profissionais.

Se você está se preparando para um concurso, a chance de conquistar esse salário é bem real em menos de dois anos. É uma ótima oportunidade para quem busca crescimento e segurança profissional.

Vale a pena seguir essa carreira

Um salário líquido de R$ 12 mil pode ser um divisor de águas para muitas famílias no Brasil. E para quem trabalha na Petrobras, esse é apenas o ponto de partida. Com a possibilidade de progressão na carreira, além de adicionais e funções de chefia, esse valor pode facilmente passar dos R$ 20 mil.

A carreira de técnico na Petrobras não é apenas atraente pelo salário. A empresa oferece um ambiente sólido, diversos benefícios e boas perspectivas de crescimento. Essa combinação faz com que as vagas sejam extremamente disputadas nos concursos públicos.

Então, se o mito dos R$ 20 mil iniciais foi desmistificado, o que realmente importa é que, mesmo com o salário básico, um técnico da Petrobras já recebe mais de R$ 12 mil líquidos por mês, o que representa uma oportunidade valiosa se comparado ao mercado.