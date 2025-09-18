Ponte de SP: investimento de R$ 373 milhões e entrega programada

A construção da maior ponte de São Paulo está a todo vapor. Situada sobre o Rio Tietê, na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), essa nova estrutura promete mais de dois quilômetros de extensão, com a entrega prevista até o final de 2026 e um investimento de R$ 373 milhões.

Essa obra grandiosa vai conectar Novo Horizonte e Pongaí, aumentando a capacidade da rodovia em um ponto que historicamente gera congestionamentos. Com 60% do projeto já executado, mais de 100 vigas e 1.000 metros de lajes já estão instalados, indicando um progresso acelerado.

Visita técnica e acompanhamento do cronograma

Recentemente, no dia 17 de setembro de 2025, o projeto recebeu uma visita técnica do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Ele esteve acompanhado de representantes da Entrevias e da Vinci Highways. Essa visita teve como objetivo acompanhar o estágio das atividades, como a concretagem e montagem das vigas, além de avaliar o funcionamento da usina montada no canteiro que fabrica as peças para a obra.

A fiscalização frequente tem a intenção de evitar retrabalhos e assegurar que a obra siga dentro das exigências de qualidade e prazos contratuais.

Como ficará a travessia do Tietê na SP-333

A nova ponte está sendo construída ao lado da estrutura atual, entre os quilômetros 229 e 232 da SP-333. A futura travessia terá duas faixas de rolamento, o que deve melhorar bastante o trânsito na região. Enquanto isso, a ponte antiga passará por uma revitalização, com adaptações para pedestres e ciclistas, incluindo uma nova iluminação. Essa separação entre os diferentes tipos de fluxo irá aumentar a segurança de todos que utilizam a via.

Engenharia e componentes estruturais

A engenharia da nova ponte é interessante. O projeto inclui um vão central de 125 metros, para minimizar a interferência no leito do Tietê. Ao todo, serão 208 vigas pré-moldadas na superestrutura, cada uma pesando 74 toneladas e medindo 41 metros de comprimento. Essas peças são produzidas no próprio canteiro, o que facilita o controle de qualidade e agiliza o ritmo de trabalho.

Mobilidade regional e finalidade da obra

A SP-333 é uma via crucial, conectando regiões produtoras do interior paulista a áreas urbanas. A nova ponte foi planejada para melhorar a fluidez do tráfego, beneficiando a rotina de quem passa entre Novo Horizonte e Pongaí. A reestruturação da ponte antiga também atende à demanda por um espaço mais seguro para pedestres e ciclistas.

Prazos, metas e transparência

O cronograma estipula a conclusão até o final de 2026. O avanço de 60% no projeto, com a produção de vigas e montagens seguindo o planejado, mostra que o projeto está no caminho certo. As equipes de gestão, tanto pública quanto privada, fazem visitas frequentes para garantir que os custos e prazos sejam respeitados.

O que muda para quem passa pelo trecho

Durante a construção da nova ponte, a concessionária mantém operações de tráfego para não gerar grandes impactos aos usuários. A nova estrutura, sendo construída ao lado da antiga, permitirá que o trânsito continue fluindo normalmente. Ao final, os motoristas contarão com duas faixas em cada sentido, enquanto a ponte antiga será voltada para ciclistas e pedestres, com melhor iluminação.

Detalhes que explicam a escala do projeto

Os 2,4 km de extensão e o vão central de 125 m exigem bastante planejamento. A solução com vigias pré-moldadas não só padroniza processos, mas também simplifica a inspeção e minimiza riscos. A fabricação no local evita problemas com transporte e facilita o cronograma de içamentos, que dependem de fatores como clima e condição do rio.

Contexto local e próximos passos

A revitalização da ponte antiga, em vez de sua desativação, traz mais capacidade ao sistema viário, criando um corredor seguro para pedestres e ciclistas, algo essencial para a conexão entre áreas urbanas e rurais. Os próximos passos envolvem o fechamento dos vãos, finalização das lajes e ajustes na sinalização, iluminação e testes finais antes da entrega.

Informação essencial para o usuário

Quem costuma usar a SP-333 pode ficar tranquilo: a nova travessia sobre o Tietê está em fase avançada e tudo indica que será entregue até 2026, garantindo mais fluidez e segurança. Com duas obras sendo realizadas ao mesmo tempo, a ideia é entregar uma melhoria significativa sem interromper o trânsito. As autoridades seguem firmes no compromisso com prazos e qualidade na execução.